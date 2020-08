Les applications Google ont explosé les téléchargements sur l'App Store en juillet

Il y a 59 min

Julien Russo

Réagir

On peut ne pas aimer les produits de Google, mais il est clairement impossible de ne pas aimer les services de la firme de Mountain View. D'après un rapport de Sensor Tower, les applications du géant californien ont été téléchargées à vitesse grand V sur l'App Store comme sur le Google Play au mois de juillet.

Victoire royale pour Google

Que ça soit sur iOS ou Android, Google a achevé tous ses concurrents le mois dernier. En effet, l'entreprise a vu ses applications être plus téléchargées que celles de Tencent, Facebook ou encore ByteDance.

Les services de Google comprennent YouTube, YouTube Kids, Google Maps, Hangouts, Gmail, Google Earth... Des applications que tout le monde apprécie et qui sont mondialement connues !

Au total, en comptant l'App Store et le Google Play, la firme de Mountain View comptabilise 273,1 millions d'installations pour ses applications, cela représente une augmentation de 37% par rapport au même mois l'année dernière.

Le second groupe a avoir connu énormément de téléchargements c'est Facebook. Populaire pour ses applications de réseaux sociaux et de messageries instantanées, le groupe géré par Mark Zuckerberg comptabilise 215,6 millions d'installations.

Les autres entreprises qui s'en sortent bien sont Voodoon, Oufit7 et Crazy Labs qui complète le TOP 5. Alors bien sûr, on pourrait se dire "comment ça se fait que TikTok qui est toujours en tête des classements ne soit pas mieux placé ?". Parce que l'entreprise mère ByteDance ne possède que TikTok comme application populaire, contrairement aux autres entreprises du classement qui proposent plusieurs applications à succès.



À noter que cette estimation de Sensor Tower ne prend en compte que les installations uniques. Comprenez par là que les applications déjà préinstallées sur les smartphones lors de l'activation ou les applications supprimées puis réinstallées sur le même smartphone ne sont pas comptabilisées.



Source