App Store : il y a eu 8,6 milliards de téléchargements au T1 2022

⏰ Il y a 3 heures

Julien Russo

1



Depuis sa création, l'App Store est un gigantesque succès, la boutique d'applications d'Apple réalise la majeure partie des revenus de la catégorie "services" et génère des milliards de téléchargements tous les mois. Un récent rapport s'est intéressé à l'activité de l'App Store au cours du premier trimestre de 2022, les résultats sont sidérants.

8,6 milliards de téléchargements en 3 mois !

Mais comment expliquer une telle popularité pour l'App Store ? Probablement, parce que le géant californien a bloqué tous les stores tiers, ce qui oblige les clients à télécharger sur la boutique d'applications d'Apple et pas ailleurs.

Cette stratégie est terriblement efficace et on comprend mieux en regardant ce type de rapport pourquoi Apple refuse systématiquement d'ouvrir les portes aux stores tiers dans son écosystème.



Selon SensorTower, les téléchargements de l'App Store ont augmenté de 2,4% pour les trois premiers mois de 2022, Apple a enregistré un total de 8,6 milliards de téléchargements d'applications iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et macOS.

Sans grande surprise, l'application qui a été la plus téléchargée sur iPhone et iPad : c'est TikTok. L'application de divertissement aux vidéos courtes continue d'être populaire et réalise des performances encore plus importantes que d'autres géants comme YouTube, WhatsApp, Instagram et Facebook (qui ont toujours eu l'habitude d'être leader).

Il y a eu au total 70 millions de téléchargements pour TikTok au cours du premier trimestre de 2022.



Le rapport pointe du doigt un succès historique pour TikTok, car l'application a été téléchargée plus de 3,5 milliards de fois depuis le premier jour de sa disponibilité. À l'heure actuelle, aucune application n'a réussi à faire mieux !

Subway Surfers est le jeu le plus téléchargé

Au T1 2022 dans la catégorie jeux, c'est Subway Surfers qui a recueilli le plus de téléchargements, il y a eu 15 millions d'installations de la part des utilisateurs iOS et iPadOS, on retrouve derrière Wordle, Coloring Match, PUBG Mobile, Roblox, Count Masters, Honor of Kings, Clash Royale et Call of Duty Mobile.



Côté revenu, que ça soit chez Apple ou Google, les jeux rapportent moins d'argent :

Les dépenses des consommateurs dans les jeux mobiles ont diminué de 7,1 % en glissement annuel pour atteindre 21 milliards de dollars au 1T22, l'App Store et Google Play enregistrant moins de revenus par rapport à la période d'il y a un an. Les jeux mobiles sur la plate-forme d'Apple ont enregistré environ 12,9 milliards de dollars, en baisse de 2,3 % en Y/A, tandis que Google Play a vu ses revenus de jeux mobiles diminuer de 13,8 % en A/an pour atteindre 8,1 milliards de dollars.

36,8 milliards de téléchargements d'apps quand on rassemble l'App Store et le Play Store

Quand on associe les données de l'App Store et du Play Store au T1 2022, on s'aperçoit qu'il y a eu un total de 36,8 milliards de téléchargements. Évidemment, il y a plus d'installations d'apps du côté d'Android comme il y a plus d'utilisateurs actifs dans le monde...