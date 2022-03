Le jeu Roblox bientôt disponible sur PlayStation ?

Les PDG de Sony et de Sony Interactive, Kenichiro Yoshida et Jim Ryan, ont laissé filer quelques informations croustillantes hier à l’occasion d’une réunion centrée sur la stratégie de...

Les jeux mobiles font désormais partie intégrante du marché du jeux vidéo, les développeurs s'y penchant quasiment tous et avec des stratégies de monétisation variées. Dans le cas...

Roblox est l'un des jeux les plus populaires sur nos iPhone, l'éditeur arrive à générer l'incroyable somme de 3 millions de dollars par jour sur l'App Store aux États-Unis. Cependant, le studio...

Décidément, les pannes sont légions ces derniers temps du côté des services en ligne populaires. Après Facebook, Twitch ou encore Snapchat, c'est au tour du jeu Roblox de sombrer. Et...

En tant qu’ingénieur logiciel pour consoles de jeu, vous contribuerez à la construction et au support de notre moteur utilisé par des millions d’utilisateurs pour la plateforme Sony PlayStation et d’autres consoles de jeu de pointe sur le marché.

Belle nouvelle pour les nombreux amateurs de Roblox ! Le jeu au concept libre, véritable terrain de jeu pour les créatifs, débarquerait bientôt sur PlayStation. C'est en tout cas ce que nous apprennent nos confrères de chez The Verge. Ces derniers pointent notamment du doigt une annonce pour un ingénieur logiciel PlayStation :

Eh bien, figurez-vous que vous allez en entendre parler encore pendant longtemps, puisque le jeu continue de s'étendre dans le monde entier, avec toujours plus d'attrait auprès des joueurs. Un tel succès que Sony aurait décidé de le proposer très prochainement sur ses PlayStation.

