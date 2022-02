La PS5 sera bientôt équipée d'un assistant vocal "Hey PlayStation..."

Il y a 6 heures

Consoles

Alexandre Godard

6



La deuxième bêta système de la PS5 se lance aujourd'hui et elle dévoile de nombreuses nouvelles options. Un assistant vocal, de l'accessibilité, de la personnalisation... Un menu chargé.

Hey PlayStation, dans quel magasin es-tu en stock ?

Dans un article de blog paru hier, PlayStation officialise le lancement (aujourd'hui) de sa deuxième bêta du logiciel système de la PS5. S'il y a plusieurs nouveautés que nous récapitulerons dans un second temps, nous allons d'abord nous attarder sur la plus importante, à savoir l'arrivée d'un assistant vocal.



Lorsque cette fonction sera activée sur votre PS5, il suffira de dire la phrase magique "Hey PlayStation" puis de continuer avec votre requête et la console se chargera de répondre à votre demande. Voici une petite liste d'exemples qui seraient réalisables.

Hey PlayStation, lance le jeu...

Hey PlayStation, lance l'application...

Hey PlayStation, ouvre les paramètres de commandes vocales

Hey PlayStation, baisse/augmente le volume

Rien de révolutionnaire étant donné que nous avons désormais des assistants vocaux sur tous nos produits mais un ajout non négligeable pour celles et ceux qui aiment s'en servir et qui ressentent un manque sur leur console actuellement.



Précision importante, cette fonction est pour le moment réservée aux utilisateurs bêta résidents aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Il reste tout de même fort probable qu'elle débarque en version finale d'ici la fin de l'année dans d'autres pays dont la France.

Les autres nouveautés