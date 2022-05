Sonos va bientôt sortir son propre assistant vocal

On ne compte plus les projets ambitieux de l'entreprise Sonos, la célèbre marque qui brille dans le secteur des enceintes connectées et des barres de son souhaite passer au niveau supérieur. Selon un récent rapport du média The Verge, la direction de Sonos aurait donné l'ordre il y a plusieurs années de commencer le développement d'un assistant vocal qui sera présent sur tous les futurs produits à venir.

Sonos veut son propre assistant vocal

"Sonos Voice", voici comment pourrait s'appeler l'assistant vocal de Sonos. D'après plusieurs informations qui ont fuité, Sonos désire créer une concurrence aux assistants actuellement en place, on parle de Siri, Amazon Alexa ou encore Google Asistant.

Pour le fabricant d'enceinte connectée, cette décision est aussi présente pour faire des économies puisque quand Sonos propose une intégration Alexa ou Google Assistant, une petite commission va chez Amazon et Google pour le droit d'utilisation !



Il se pourrait donc qu'à l'avenir, ces deux assistants vocaux disparaissent définitivement des appareils Sonos, du moins quand Sonos Voice sera efficace et tout aussi performant, l'entreprise souhaite une expérience utilisateur optimale avant de faire des économies et augmenter sa marge de bénéfice.

Sonos Voice devrait permettre aux utilisateurs de contrôler leur musique, il sera possible via une simple commande vocale de passer à la musique suivante, précédente ou le classique play/pause.

L'assistant vocal devrait par la suite aller encore plus loin en prenant en charge des commandes plus poussées comme communiquer la météo de demain, les dernières actualités dans votre pays, lancer un minuteur, dire l'heure qu'il est en ce moment... Ces fonctions arriveront progressivement, mais la priorité, c'est la maîtrise totale de la gestion de la lecture d'une musique en cours.



L'autre bonne nouvelle, c'est que Sonos vise une compatibilité avec Apple Music en ce qui concerne l'accès au catalogue, Sonos Voice sera capable de lire une musique précise dans le catalogue du service de streaming ou encore de lancer une playlist ou une radio. Sonos souhaite que son assistant vocal soit aussi bon que Siri sur ce point-là.

Le rapport mentionne également un fonctionnement avec les autres services de streaming populaire dans le monde comme Amazon Music, Deezer et Pandora. Toutefois, ne comptez pas sur une prise en charge de Spotify et YouTube Music.

Quelle commande vocale ?

Pour déclencher les assistants vocaux, on a "Dis Siri" du côté d'Apple, "OK Google" du côté de Google Assistant" et "Alexa" du côté d'Amazon Alexa. Ces commandes vocales sont connues par tout le monde, même ceux qui n'ont jamais utilisé une enceinte connectée !

Sonos Voice devrait avoir la commande "Hey Sonos", c'est grâce à cela que les utilisateurs pourront déclencher l'assistant vocal et lui demander ce qu'ils veulent. Précisons quand même que Sonos devrait jouer la carte de la confidentialité en ne téléchargeant jamais des commandes audio dans le cloud pour le traitement, la reconnaissance vocale aura un traitement en local.



À l'heure actuelle, Sonos Voice serait à un stade très mature avec la langue anglaise, le lancement pourrait avoir lieu dès le 1er juin aux États-Unis puis les mois/année qui suivent à l'international.

