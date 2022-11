Sonos pourrait bientôt se lancer sur le marché des casques !

Depuis de longues années, Sonos est reconnu mondialement pour commercialiser des enceintes et home cinémas d'une immense qualité et fiabilité. La marque s'est fait une place au côté des plus grands avec des produits compétitifs, performants et avec des caractéristiques haut de gamme. Cependant, ce n'est pas assez, Sonos veut aller plus loin en s'attaquant prochainement aux casques, l'entreprise pourrait faire mal à l'AirPods Max et les produits Beats qui sont particulièrement populaires sur le marché.

Sonos va bientôt vendre des casques

Avec son armée d'ingénieurs et d'experts dans l'audio, Sonos va bientôt passer au niveau supérieur et ajouter dans son catalogue un ou plusieurs casques destinés à une utilisation au quotidien. Après son succès dans les enceintes, Sonos est convaincu qu'il est possible de "faire plus" dans le domaine de l'audio et d'augmenter son chiffre d'affaires avec de nouveaux produits.



Selon un récent rapport de The Verge, tous les indicateurs montrent qu'en interne chez Sonos, l'éventualité de la commercialisation d'un casque est déjà actée et que la conception pourrait avoir commencé en vue d'une disponibilité prochaine dans le monde entier.

Ce qui met "la puce à l'oreille", c'est le commentaire de Patrick Spence, le PDG de Sonos. Il a déclaré à la presse que quelque chose de nouveau est en cours et sous-entendu que les consommateurs vont bientôt être impressionnés par le chemin que va prendre Sonos dans un avenir proche :

Bien que nous soyons toujours prudents lorsque nous parlons de notre feuille de route de produits, nous investissons dans des produits qui nous permettront d'entrer dans quatre nouvelles catégories, dont l'une devrait être annoncée au cours de l'exercice 23. Nous avons fait nos preuves en matière de gain de parts de marché lorsque nous entrons dans une nouvelle catégorie.

Vous allez me dire... "Il ne parle pas de casque ou d'écouteurs sans fil !", effectivement ce n'est pas le cas. Cependant, si on associe cette déclaration à un rapport de Bloomberg qui a été publié en 2019, il y a un lien logique à faire :

Le fabricant de haut-parleurs Sonos prévoit de s'étendre au-delà de la maison avec des écouteurs haut de gamme, selon des personnes au fait de ces projets.



Les écouteurs sans fil sont encore dans les premières phases de développement et pourraient être lancés l'année prochaine, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter de plans privés. Les paires haut de gamme coûtent souvent 300 dollars ou plus, et Sonos devrait viser une gamme de prix similaire, ont ajouté les personnes.

Il n'est pas à exclure que Sonos débarque sous peu sur le marché des casques et vient concurrencer l'excellent AirPods Max ou encore les casques et écouteurs Beats. Bien sûr, Apple n'est pas la seule entreprise à craindre de l'arrivée de ce nouvel acteur, JBL, Bose, Marshall, Sony... sont dans la même situation et pourraient eux aussi voir leur part de marché s'affaiblir face à Sonos.

