Sonos va se lancer dans les casques audio en 2024

Sonos a officialisé, en partie, les rumeurs qui courent depuis plus de quatre ans. L'entreprise américaine a annoncé son intention de se lancer dans une nouvelle catégorie de produits "de plusieurs milliards de dollars" en 2024. De là à penser qu'il s'agit des casques audio, il n'y a qu'un pas. Le PDG de Sonos, Patrick Spence, a refusé de donner des détails spécifiques sur les projets de l'entreprise, mais il a déclaré que le nouveau produit "complétera" les appareils Sonos actuels et "ravira les clients et générera des revenus immédiats".

Enfin un casque Sonos

Patrick Spence a déclaré que la société fondée en 2002 à Santa Barbara sera en mesure de générer plus de 100 millions de dollars avec ses nouveautés en 2024, et que le nouveau produit représentera une "grande partie" de ces revenus au cours du second semestre de l'année.

Depuis des années, des rumeurs font état de l'intention de Sonos d'entrer sur le marché des écouteurs avec un concurrent supra-auriculaires du AirPods Max. Avant aujourd'hui, Sonos n'avait jamais confirmé l'information. Si Spence ne l'a pas avoué, Bloomberg a mis la main sur une note interne qui confirme une division casque au sein de Sonos.



À l'heure actuelle, Sonos propose une gamme pour la maison avec des enceintes sans fil (comme la superbe Move 2), des caissons de basse, des barres de son et d'autres appareils de cinéma maison (comme l'excellente Beam 2). L'étape suivante serait logiquement les écouteurs personnels. Comme Sonos fabrique des appareils haut de gamme, les premiers écouteurs pourraient peut-être être conçus pour concurrencer les écouteurs supra-auriculaires de sociétés comme Bose, Sony, Sennheiser, Shure et Bowers & Wilkins, sans oublier l'AirPods Max mentionné un peu plus haut, ainsi que les Beats Studio.



Nos confrères de Bloomberg, en 2019 puis The Verge en 2022, déclaraient que Sonos visait un tarif de 300 $ et se concentrait sur la qualité audio et l'interopérabilité multiservice. Le prix pourrait être bien plus haut, l'inflation étant passée par là.

Une mini enceinte à venir

Quant aux autres nouveautés 2024, la récente acquisition par Sonos de Mayht, une société néerlandaise qui a créé un tout nouveau type de technologie de haut-parleur, pourrait nous épater. Cette technologie, appelée HeartMotion, offre la même puissance audio que les haut-parleurs traditionnels dans un format beaucoup plus petit. L'entreprise affirme qu'il est possible d'obtenir le son d'un Sonos One à partir d'un objet de la taille d'un Echo Dot, ou les basses d'une JBL Partybox 710 à partir d'un objet 10 fois plus petit et 5 fois plus léger.



Nous attendons une présentation officielle avec impatience, Sonos ayant fait un travail remarquable pour la musique à la maison, précurseur du sans fil.