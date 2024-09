Free pourrait bientôt lancer une box 5G

Après l'incroyable lancement et succès de la Freebox Ultra qui a complètement anéanti la concurrence avec ses caractéristiques et le contenu de son offre, Free pourrait passer au niveau supérieur en remplaçant sa box 4G+ par une... box 5G pour proposer un meilleur débit ! Si pour le moment rien n'a été officialisé, un post sur le réseau social X a clairement sous-entendu que quelque chose se prépare en interne à ce sujet !

Une box 5G à venir ?

Depuis plus d'un an, Free commercialise à travers ses offres Free Mobile une box 4G+ construire par le géant chinois, Huawei. Sans engagement, avec un tarif raisonnable (29,99€/mois) et 250 Go de data par mois, cette box 4G+ a déjà séduit énormément d'abonnés qui habitent dans des secteurs difficiles (zone non dégroupée, très éloignée du répartiteur ADSL...). Aujourd'hui, la 4G et 4G+ n'est plus ce qui intéresse les consommateurs, la majorité vise désormais la 5G où les débits sont nettement meilleurs quand les bonnes conditions sont réunies.



Un utilisateur de X a interpellé, il y a quelques jours, le compte officiel @Free_1337, un compte qui sert principalement à réaliser les annonces, mais surtout à apporter des informations concernant les incidents collectifs qui touchent le réseau Fibre et ADSL de Free.

D'habitude, Free ne répond jamais dès qu'une question porte sur une potentielle box 5G, les demandes sont nombreuses depuis plusieurs années, mais ça a toujours été silence radio jusqu'à avant-hier. En effet, le compte @Free_1337 a répondu cette fois-ci à la sollicitation par des fusées, le symbole qu'utilise régulièrement Free pour annoncer le lancement d'une nouvelle offre ou d'une grosse nouveauté côté Freebox ou Free Mobile.



Ce message sous-entend clairement qu'une box 5G pourrait bientôt venir remplacer la petite box 4G+ de Huawei qui est toujours disponible sur le site de Free Mobile. Est-ce que la box 5G sera aussi performante que celle de la concurrence ?

Pour rappel, on retrouve chez Bouygues Télécom une 5G box sans engagement avec 1,1 Gbit/s en téléchargement et jusqu'à 58 Mbit/s en envoi, ajoutez à cela un bouquet de 70 chaines sur smartphone et tablette ! Une offre plus intéressante que la Box 4G+ de Free, mais à un tarif bien plus élevé, Bouygues la commercialise à un montant de 40,99€ par mois.



Après, il reste une solution plus simple : acheter un routeur 5G sur Amazon, y introduire une carte SIM Free Mobile avec 250 Go en 5G à 19,99€, vous économisez 10€ par mois et vous profitez en plus de la 5G !

