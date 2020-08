Free Mobile : Promotion de l'iPhone 11 Pro et Pro Max

Free Mobile propose en ce moment des réductions sur l'iPhone XS Max, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Sur chaque tarif, l'opérateur enlève 50€ , que ça soit en paiement comptant, 4x sans frais ou en location avec un engagement de 24 mois.

Vous souhaitez obtenir les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max à un tarif avantageux ? Direction Free Mobile ! L'opérateur de Xavier Niel propose une petite ristourne sur les derniers iPhone. Face aux Samsung Galaxy Note 20 qui sont en précommande, c'est peut-être l'une des stratégies pour continuer à écouler les stocks d'iPhone normalement !

