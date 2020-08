Setapp lance son service d'abonnements d'apps sur iOS

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Saviez-vous qu'il existe un équivalent de Netflix pour les applications Mac ? La plateforme se nomme Setapp et permet de payer un forfait mensuel pour profiter de plus de 100 outils pour les ordinateurs à la Pomme.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs de MacPaw viennent d'élargir leur offre en proposant ce fameux abonnement sur iOS.



Pour le moment, seules sept applications sont disponibles dans le pack.

Setapp se met à l'abonnement sur iOS

Setapp, le populaire service d'abonnement aux applications Mac vient de lancer une version iOS du même service. Au programme, on retrouve sept applications : Ulysses, Paste, Gemini Photos, Taskheat, SQLPro Studio, Mind Node et PDF Search.



Oleksandr Kosovan, PDG et fondateur de Setapp :

L'ajout d'applications iOS à Setapp est l'une des demandes les plus populaires depuis que nous avons lancé Setapp il y a plus de trois ans. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'offrir la possibilité aux utilisateurs d'utiliser leurs applications préférées, où qu'ils soient, sur leurs appareils mobiles. Nous attendons avec impatience les nouvelles opportunités que cela offre pour améliorer la productivité et accomplir le travail.

Un iPhone ou un iPad peut être ajouté pour 4,99$ / mois en plus d'un abonnement existant de 9,99 $ / mois. Une fois que vous avez enregistré un appareil iOS sur votre compte Setapp, la page de chaque application éligible sur l'application Mac Setapp contient deux QR codes. Le premier télécharge l'application de l'App Store sur votre appareil iOS, puis le second la déverrouille.