Twitter expérimente la traduction automatique des tweets

Il y a 1 heure

Julien Russo

Imaginez un monde où tout le monde parle la même langue, où il n'y a plus aucun barrage de compréhension. Si cela parait improbable, ça pourrait le devenir prochainement dans l'univers Twitter. Jusqu'ici on pouvait traduire manuellement un tweet, le réseau social veut aller encore plus loin !

Twitter veut proposer la traduction automatique

Si vous avez un tweet qui s'affiche en anglais, allemand, japonais... Vous pouvez facilement le traduire grâce au lien "Traduire ce tweet". Si cette fonction existe depuis plusieurs années pour l'ensemble des utilisateurs Twitter dans le monde, le réseau social veut que cette fonction devienne automatique sur le court terme !

Twitter a annoncé expérimenter avec un petit groupe d'utilisateurs les tweets avec traduction automatique.

Voici comment l'entreprise présente cette nouveauté :

Afin de faciliter la compréhension des conversations que vous suivez sur Twitter, nous expérimentons des traductions automatiques des tweets dans d'autres langues qui apparaissent sur votre page d'accueil. Nous savons qu'il faut parfois beaucoup de temps pour traduire Tweet par Tweet et rester au courant de ce qui vous concerne.

Pour l'instant le seul pays qui expérimente la traduction automatique des tweets c'est le Brésil. Les utilisateurs ont l'ensemble des tweets dans une autre langue qui se traduisent sans qu'ils appuient sur le bouton. Les premiers retours sont plutôt 50/50, certains apprécient la nouvelle fonctionnalité, d'autres se plaignent de la traduction effectuée sans qu'ils le demandent !

Malheureusement, l'expérience est parfois mauvaise puisque les traductions ne sont pas toujours justes. Elles peuvent parfois porter à confusion l'ensemble d'un tweet, car un ou plusieurs mots n'ont aucun rapport avec le contexte du message.



Nous n'avons pour l'instant aucune information quant à la disponibilité des traductions automatiques en France et dans les autres pays. On imagine que si Twitter propose cette fonctionnalité, elle ne sera pas imposée, mais proposée avec possibilité de la désactiver à qui le souhaite dans les réglages de l'application/de la version web.





