Apple avertit sur les risques de l'interdiction de WeChat

Il y a 39 min (Màj il y a 35 min)

Corentin Ruffin

Réagir

La lutte entre les applications chinoises et le gouvernement américain continue : pour rappel, Trump et ses acolytes veulent interdire des applications provenant de Chine, en cas de soupçons d'espionnage. Dans le lot, on retrouve notamment TikTok, mais également l'application hyper populaire de messagerie WeChat.



Seulement, si une telle décision était réellement prise, les conséquences pourraient être terribles, notamment sur les ventes d'appareils américains, puisque les Chinois sont de grands utilisateurs de l'application et seraient prêts à boycotter les smartphones d'Apple ou de Google.

Aujourd'hui, Apple, Disney, Ford, Intel, UPS et de grandes entreprises ont averti l'administration Trump des risques en cas d'interdiction de WeChat.

De nombreuses conséquences en cas de suppression de WeChat

La sonnette d'alarme a été tiré après les menaces de suppression de l'application WeChat de l'App Store et du Play Store. Apple et d'autres grosses écuries américaines ont lancé un appel au gouvernement de Trump autour des conséquences négatives qu'engendrait cette décision.



Les entreprises se demandent notamment si cette interdiction serait appliquée uniquement aux États-Unis, ou dans le monde entier ?



Autre point, comme dit plus haut, les ventes d'iPhone pourraient notamment subir une baisse à hauteur de 30% selon l’analyste Ming-Chi Kuo.



Vivement un dénouement...



Source

Télécharger l'app gratuite WeChat