Bons plans iOS : Kingdom Rush Frontiers, Night of the Full Moon, Reeder 4

Il y a 33 min (Màj il y a 32 min)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Kingdom Rush Frontiers, Night of the Full Moon, Reeder 4. L'occasion d'économiser 41€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Life Lists (App, iPhone, v1.6.17, 45 Mo, iOS 11.0, DG Apps, Inc.) passe de 2,29 € à gratuit. Life Lists couvre toutes les facettes de votre vie. Vous pouvez créer des to-do et des listes de courses, planifier des rappels, prendre des notes et même suivre les habitudes en un seul endroit.



Les listes peuvent être personnalisées avec différentes icônes, couleurs et styles, et elles peuvent être réorganisées comme vous le souhaitez.



Les onglets en bas de l'écran vous permettent de rechercher des éléments spécifiques, de voir ce qui se trouve à l'intérieur de chaque liste et de vous concentrer sur les tâches importantes et à venir.



Les + : Complète et personnalisable Télécharger l'app gratuite Life Lists





Thunderspace (App, iPhone / iPad, v10.2.2, 120 Mo, iOS 11.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit. Thunderspace est une jolie application de relaxation par les créateurs de Haze, vous permettant de mieux vous endormir, ou de vous concentrer.



Tempête, pluie, sons de la nature : tout le monde trouvera son bonheur.



Les + : Une belle application pour se détendre ! Télécharger l'app gratuite Thunderspace





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.7.2, 40 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Reeder 4 (App, iPhone / iPad, v4.2.5, 21 Mo, iOS 12.0, Silvio Rizzi) passe de 5,49 € à gratuit. Si vous aimez rassembler vos articles de sites web dans un seul et même endroit, alors vous vous devez de connaître l'application Reeder 4. Cette dernière se présente comme étant un lecteur de flux RSS simple et efficace dans lequel vous allez pouvoir lire les dernières actualités qui vous intéressent.



L'outil est simple, mais efficace, et permet de trier vos différentes sources par catégorie. La gratuité, temporaire, n'a pas de date de fin pour le moment !



Les + : La meilleure dans son genre Télécharger l'app gratuite Reeder 4





Jeux gratuits iOS :

100 Balls 3D (Jeu, , iPhone / iPad, v1.7, 35 Mo, iOS 8.0, Giedrius Talzunas) passe de 2,29 € à gratuit. Préparez-vous pour une expérience de jeu amusante, addictive et stimulante avec 100 Balls 3D ! Extrêmement populaire, 100 Balls est simple à comprendre, mais difficile à maîtriser.



Commencez par appuyer sur votre écran pour ouvrir une sorte de «trappe» au fond d'un conteneur. Le conteneur étant suspendu dans les airs, les balles sont tirées par gravité vers le sol. Il suffit de faire tomber les balles de couleur dans le panier respectif.



Les + : Indémodable

De nombreux niveaux Télécharger le jeu gratuit 100 Balls 3D





Implosion (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.0, 3,1 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 10,99 € à gratuit. Un excellent jeu qui apporte la qualité des titres AAA des consoles sur les appareils mobiles. On peut le qualifier de Devil May Cry sans se fourvoyer, voici un excellent beat'em all qui vous occupera quelques heures durant et émerveillera vos yeux. On ne s'ennuie pas et en plus, Implosion n'est pas répétitif.



Le pitch : Vingt ans après la chute de la Terre, les derniers survivants de la race humaine font à nouveau face à l'extinction. Le temps est venu de justifier notre existence. Une forme de vie mystérieuse, les XADA, se bat contre la dernière arme de l'humanité : la combinaison de combat War-Mech série III. Télécharger le jeu gratuit Implosion





Night of the Full Moon (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v2.1.7, 734 Mo, iOS 9.0, Giant Network Technology Co., ...) passe de 1,09 € à gratuit. "Night of the Full Moon" est un jeu de cartes. Il n'y a pas de guide obligatoire pour les débutants, pas de connexion Interne.



Chaque PNJ et BOSS se voient attribuer des objectifs. Des choix différents apporteront des fins différentes.



Afin de retrouver la grand-mère disparue, le Petit Chaperon Rouge s'est rendu seul dans la Forêt Noire, où il faisait toujours nuit et il faisait noir. Elle est sur le point d'affronter le gardien des elfes de la forêt, le féroce loup-garou, la sorcière sédentaire, les étranges villageois et la vérité qui a lentement fait surface...



Les + : Plus de 500 cartes Télécharger le jeu gratuit Night of the Full Moon





Promotions iOS :

Golf Peaks (Jeu, Casse-tête / Sports, iPhone / iPad, v3.01, 174 Mo, iOS 9.0, Lukasz Spierewka) passe de 3,49 € à 2,29 €. Golf Peaks est un jeu de réflexion dans lequel vous gravissez des montagnes en jouant au golf. Utilisez des cartes pour déplacer votre balle.



Résolvez plus de 100 niveaux originaux et partez à la conquête des sommets !



Les + : Sublime et prenant Télécharger Golf Peaks à 2,29 €





Kingdom Rush Vengeance (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.9.5, 764 Mo, iOS 9.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à 3,49 €. Vez'nan, le tout-puissant sorcier, est de retour ! Embarque dans un voyage épique en rassemblant son armée et en accomplissant ses plans maléfiques... mouahahah. Prépare-toi à montrer au Royaume qui est le vrai patron !



Avance comme bon te semble en conquérant les nouveaux et les bons vieux royaumes. Affronte des empires d'ennemis puissants et mesure-toi à des boss suprêmes dans ce classique des tower defense, aussi drôle qu'épique ! Télécharger Kingdom Rush Vengeance à 3,49 €





Kingdom Rush Origins (Jeu, Action, iPhone, v2.7, 291 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 3,49 € à 1,09 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence.



Voici le troisième épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : Une valeur sûre dans le domaine

La durée de vie Télécharger Kingdom Rush Origins à 1,09 €