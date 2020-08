Bons plans iOS : Prune, Phraseaholic, Hydropuzzle

Hier à 21:44

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Prune, Phraseaholic, Hydropuzzle. L'occasion d'économiser 44,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Phraseaholic (App, iPhone / iPad, v3.1.0, 13 Mo, iOS 10.0, STRIKEink Corporation) passe de 4,49 € à gratuit. Phraseaholic permet d'élargir votre vocabulaire en français, espagnol et russe de façon pratique et amusante. Chaque jour, une nouvelle phrase intéressante sera disponible pour que vous puissiez apprendre la phonétique et l'audio.



Parfait pour ceux qui aiment ou ont besoin de voyager.



Les + : Apprendre en s'amusant Télécharger l'app gratuite Phraseaholic





StoryToys : La maison hantée (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 155 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Alors que la nuit tombe dans la forêt effrayante, des monstres affluent dans la Maison hantée. Entrez, si vous l'OSEZ !



Dans cette maison, c'est Halloween toute l'année, alors venez rencontrer les monstres, jouer à des jeux et relever des défis pour remporter des étoiles et des badges terrifiantastiques.



StoryToys La maison hantée est remplie de jeux à glacer le sang, d'activités génialement étranges et de choses qui donnent froid dans le dos.



Les + : Un livre avec plein de surprises Télécharger l'app gratuite StoryToys : La maison hantée





StoryToys Raiponce (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 135 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Basé sur le classique de Grimm, le conte de fées Raiponce prend vie comme jamais dans cette application primée de StoryToys. La princesse Raiponce a été enlevée et emprisonnée dans une haute tour alors qu'elle était encore bébé. Elle rêve d'explorer le monde, mais pourra-t-elle s'échapper, épouser son prince et vivre heureuse avec lui dans son palais ?



Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire.



Les + : Sublime

De quoi occuper les plus petits Télécharger l'app gratuite StoryToys Raiponce





Essential Oils Guide: doTERRA (App, iPhone / iPad, v1.3, 24 Mo, iOS 8.0, Cube Software Solutions Inc.) passe de 7,99 € à gratuit. Essential Oils Guide comprend quatre sections différentes: communauté, application, huiles uniques et mélanges d'huiles. Chaque section comprend des informations détaillées pour vous assurer de tirer le meilleur parti de vos huiles essentielles.



Vous pouvez également parcourir les catégories, rechercher quelque chose de spécifique, ajouter des notes et enregistrer vos favoris.



Les + : Une bible Télécharger l'app gratuite Essential Oils Guide: doTERRA





Jeux gratuits iOS :

Mineswifter (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 10 Mo, iOS 12.4, Bonzai Games) passe de 2,29 € à gratuit. Démineur - tout est amusant jusqu'à ce que vous arriviez à une probabilité de 50/50. Mineswifter reprend ce concept, mais supprime les suppositions.



Mineswifter utilise une IA avancée de démineur pour s'assurer que chaque carte est soluble avant de vous la donner. Cela vous permet d'éviter les absurdités et d'accéder aux tableaux auxquels vous vouliez réellement jouer.



Mineswifter est conçu avec une interface utilisateur moderne et belle. Personnalisez tout, des couleurs d'arrière-plan à votre style de jeu pour que le jeu fonctionne exactement comme vous le souhaitez.



Les + : Un démineur nouvelle génération Télécharger le jeu gratuit Mineswifter





Block vs Block (Jeu, Action, iPhone / iPad, v13.02, 18 Mo, iOS 8.0, Waterpower Technology) passe de 3,49 € à gratuit. Un jeu façon Tetris dans lequel vous jouez contre l'ordinateur (ou contre une personne physique sur iPad). Un petit casse-tête sans prétention qui permet de personnaliser quelques aspects du jeu comme les items spéciaux, les types de blocs ou encore les couleurs.



Les + : Ça détend

Un classique Télécharger le jeu gratuit Block vs Block





Hydropuzzle (Jeu, Livres / Aventure, iPhone / iPad, v2.3, 41 Mo, iOS 9.0, Przemyslaw Sobstel) passe de 2,29 € à gratuit. Une histoire intrigante, des énigmes prenantes pour une expérience unique, c'est ce que propose le jeu Hydropuzzle.



Une vague de chaleur estivale, une ville entière à court d'eau, un professeur énigmatique, un médecin diabolique... Comment toutes ces choses se connectent-elles? Où est passée l'eau? Pourrez-vous résoudre le mystère?



Les + : Le scénario

C'est beau Télécharger le jeu gratuit Hydropuzzle





Promotions iOS :

Les Piliers de la Terre (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 2,9 Go, iOS 9.1, Daedalic Entertainment GmbH) passe de 5,49 € à 2,29 €. Adapté du bestseller international de Ken Follett, 'Les Piliers de la Terre' retrace l'histoire du village de Kingsbridge sous un angle inédit et de manière interactive. Incarnez Jack, Aliena et Philip, explorez les lieux iconiques du livre, discutez avec de nombreux personnages et laissez vos décisions influer sur le cours des évènements.



Ce roman interactif paraîtra en trois « livres », chacun constitués de 7 chapitres. Le « passe saisonnier » vous permet d'accéder aux trois livres, qui seront ajoutés de manière automatique à votre bibliothèque dès leur parution. Télécharger Les Piliers de la Terre à 2,29 €





Icewind Dale (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v2.5.17, 2,8 Go, iOS 8.0, Overhaul Games) passe de 10,99 € à 5,49 €. Dans les territoires les plus au nord des Royaumes Oubliés se trouve une région de toundras et de glace connue sous le nom du Val de Bise.



Voyagez au plus profond de l'Épine Dorsale du Monde, une contrée impitoyable au climat rigoureux où seuls les plus vigoureux peuvent espérer s'en sortir. Bravez des créatures terrifiantes qui ont appris à survivre au sein des sommets gelés grâce à leur ruse et leur férocité.



Affrontez un mal qui manigance ses sinistres plan sous les glaciers et les montagnes, et dont le seul but est de semer la destruction sur tout Féérûne.



Les + : Un jeu de la licence Donjons & Dragons

Pour ceux qui connaissent Baldur's Gate... Télécharger Icewind Dale à 5,49 €





Prune (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.3, 115 Mo, iOS 8.0, Joel McDonald LLC) passe de 4,49 € à 1,09 €. Prune est une lettre d'amour aux arbres. Un jeu sur la beauté et la joie de la culture. D'un toucher de doigt, faites pousser et taillez votre arbre à la lumière du soleil tout en évitant les dangers d'un monde hostile. Donnez vie à un paysage oublié et découvrez une histoire cachée intriguante !



Un des plus élégants jeux de l'App Store.



Les + : Visuellement unique

Plus qu'un jeu, une expérience Télécharger Prune à 1,09 €