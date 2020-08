Doubletake de FiLMiC Pro permet d’enregistrer en multicam sur iPad Pro

Il y a 50 min

Medhi Naitmazi

L'application DoubleTake publiée plus tôt cette année, permet aux utilisateurs d'enregistrer des vidéos à l'aide de plusieurs caméras sur l'iPhone en même temps. Aujourd'hui, l'application a été mise à jour avec le support des derniers iPad Pro.

Doubletake by FiLMiC Pro arrive sur iPad Pro

DoubleTake a été développée par FiLMiC, la société à l'origine de l’application populaire de caméra FiLMiC Pro. Elle a été présentée en 2019 lors du lancement de l'iPhone 11. Les utilisateurs peuvent choisir deux des caméras de l’appareil pour enregistrer une vidéo en utilisant les deux objectifs simultanément.



À l'origine, l'application n'était compatible qu'avec l'iPhone XR, l'iPhone XS, l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro, mais elle fonctionne désormais également avec certains modèles d'iPad. La mise à jour DoubleTake 2.0 prend en charge les modèles iPad Pro 2018 et 2020, ainsi que l'iPhone SE de deuxième génération.



En plus de la compatibilité iPad, DoubleTake a été repensé pour tirer parti du plus grand écran de la tablette d’Apple. La mise à jour permet également aux utilisateurs d'ajuster manuellement le gain d'entrée audio et plus encore.



La v2.0 de DoubleTake apporte une expérience de capture multicam unique avec des fonctionnalités audio avancées à l'iPad Pro 2018 et 2020. Il a été repensé pour tirer pleinement parti des tailles d'écran plus grandes et comprend uniquement les fonctionnalités suivantes de l'iPad Pro :

Possibilité d'ajuster manuellement le gain d'entrée audio. Utilisez le curseur de volume intégré au vu-mètre pour régler les niveaux de votre micro.

Prise en charge de 3 modèles de détection polaires (OMNI, polarisation selfie et di-pole).



Pour le reste, tous les utilisateurs de DoubleTake ont droit à :

Une meilleure expérience en fonction de l’appareil grâce à une configuration dédiée selon la combinaison d'objectifs la plus populaire pour chaque appareil. Il ne reste qu’à régler votre fréquence d'images et votre mode de prise de vue et appuyez sur Enregistrer.

De plus, cette version comprend de nombreuses améliorations de stabilité, des corrections de bogues et une meilleure prise en charge de l'iPhone SE 2. Il est recommandé pour tous les tireurs DoubleTake sur iPhone et iPad.



Qui a déjà eu besoin de filmer avec plusieurs caméras en même temps ? Vous réalisez des films, des clips, des reportages ?

Télécharger l'app gratuite Doubletake by FiLMiC Pro