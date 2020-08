iOS 14 bêta 5 est de sortie : les nouveautés (+ tvOS, MacOS et watchOS 7)

Il y a 18 min

Medhi Naitmazi

Deux mois après la présentation d'iOS 14, Apple en est déjà à la cinquième version de test de ses systèmes d'exploitation iOS 14 et iPadOS 14, toujours destinée aux développeurs. Il s'agit de la bêta 5 qui sera accompagnée de la quatrième bêta publique dans les prochaines heures.



De même, Apple a sorti la cinquièmes bêta de tvOS 14 et de watchOS 7. Sans oublier MacOS 11.

Encore une version pour iOS 14 et iPadOS 14 bêta

Si vous êtes développeur et que vous aviez installé le profil, rendez-vous dès maintenant installer la bêta numéro 5 d'iOS 14 (build xxx) sur iPhone ou d'iPadOS 14 sur iPad. Pour cela, il vous faudra aller dans les Réglages de votre smartphone ou tablette, puis dans Général vous trouverez "Mise à jour logicielle".

Les nouveautés d’iOS 14 et d’iPadOS bêta 5

Comme d'habitude, les nouveautés ne sautent pas aux yeux lors des premières minutes d'utilisation. Rappelons qu’iOS 14 avait apporté pas moins de 200 nouveautés dont les widgets personnalisés sur l’accueil, la bibliothèque d’apps, les appels en bannière, de nouveaux gestes pratiques à utiliser au dos de l'iPhone et bien d’autres nouveautés et astuces qu’on a déjà largement écumées sur le blog.



La bêta trois avait apporté plus de 20 changements, et un indice sur la résolution de l'iPhone 12 de 5,4 pouces, alors que la bêta 4 se contentait d’ajouter un widget Apple TV, de remettre le 3D Touch et l’API de traçage.



Les nouveautés aperçues dans la bêta 5 :

En cours de rédaction...



Pour ceux qui attendant la version finale d'iOS 14 et d'iPadOS 14, elle sera proposée vers la mi-septembre. Apple devrait communiquer une date précise lors du futur keynote des iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

Apple TV reçoit tvOS 14 bêta 5, l'Apple Watch reçoit watchOS 7 bêta 5 et MacOS 11 aussi

Enfin, Apple a sorti les bêtas 5 de tvOS 14 et de watchOS 7. Idem pour MacOS 11 dont la dernière version apportait la 4K sur YouTube.



Par contre, pas de nouveautés à se mettre sous la dent pour le moment pour les trois firmwares.