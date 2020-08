Concept : Un iPhone 12 de 5,4 pouces en plusieurs couleurs

William Teixeira

Nous ne sommes plus très loin de l'annonce des nouveaux iPhone, il reste encore quelques semaines ! Si pour l'instant nous avons eu énormément d'informations sur les caractéristiques des nouveaux smartphones, nous n'avons cependant pas eu de fuite visuelle "fiable" des iPhone 12. Du coup rien ne vaut un concept pour se faire une idée de son design.

Un iPhone 5,4 pouces en plusieurs couleurs

Cette année, Apple devrait annoncer quatre modèles d'iPhone différents. On parle d'une version de 5,4 pouces, de deux autres de 6,1 pouces et une grande taille de 6,7 pouces pour les adeptes des grands écrans !

Celui qui sera le moins cher et qui rencontrera probablement le plus de succès sera l'iPhone 5,4 pouces qui aura pour mission de prendre la succession de l'iPhone 11. Svetapple a eu l'idée de créer un concept pour démontrer le look potentiel de cet iPhone 12 qui devrait être accessible à un prix inférieur à 800 euros.



Dans ce concept, sept options de couleurs sont imaginées, on retrouve le jaune, le rouge, le bleu clair, le vert, le violet, le blanc et le noir. Des couleurs qui ne seront probablement pas mises en avant dans les iPhone 12 "Pro" où Apple préfère des couleurs plus discrètes et plus haut de gamme. Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous, les bords sont plats, il s'agit d'une information qui est revenue encore et encore dans les rumeurs. Ces bords plats vous disent quelque chose ? C'est normal, puisqu'il s'agit des courbes des iPhone 4, 4S, 5... Niveau design, Apple pourrait cette année nous faire un petit retour aux bases !

Ce concept met d'accord tout le monde sur un détail. Regardez en haut de l'écran, on retrouve une encoche, mais celle-ci est plus petite ! S'il est peu probable que les iPhone 12 aient une encoche moins épaisse, ça ne nous empêche pas de rêver. Si on sait qu'à terme l'encoche devrait disparaitre, il se pourrait que Apple la réduise progressivement avec le temps. Pour l'instant la firme de Cupertino travaille sur projet d'inclure les capteurs du Face ID et la caméra pour les appels FaceTime ou les photos selfie en dessous de l'écran. Bon, pour l'instant ce n'est pas encore gagné... Mais tôt ou tard les ingénieurs d'Apple y arriveront !

Pour cette année, les rumeurs autour des nouveaux iPhone ont toutes affirmé qu'ils intègreront un modem 5G, auront tous un écran OLED et devraient embarquer un stockage de 128 Go au prix du 64 Go tel qu'on le connait à l'heure actuelle.

Plus récemment, une indiscrétion a affirmé que l'iPhone 12 serait annoncé en octobre (ce qui fait très tard), mais Apple nous réservera quand même l'annonce de l'Apple Watch Series 6 et de nouveaux iPad 8 en septembre.