Galaxy Note 20 Ultra : un écran OLED impressionnant selon DisplayMate

Entre les fines bordures, la luminosité parfaite, les contrastes et l'insensibilité aux reflets, c'est du quasi sans faute ! Reste désormais à voir la réplique d'Apple avec l'iPhone 12... qui sera équipé de dalles OLED signées Samsung ! Source

Sur base de nos nombreux tests et mesures réalisés en laboratoire, le Galaxy Note20 Ultra dispose d’un excellent écran de smartphone de classe mondiale très impressionnant avec une précision d’étalonnage parfaite et des performances impossibles à distinguer de la perfection.

Au début du mois d'août, Samsung a tenu sa célèbre conférence Unpacked durant laquelle il a notamment dévoilé le tant attendu smartphone haut de gamme, le Galaxy Note 20 Ultra . Ce dernier, lors de sa présentation, a d'ores et déjà impressionné... Il faut dire qu'avec son écran de 6,9 pouces incurvé à 120 Hz, la possibilité de filmer en 8K ou encore son zoom x5 en optique, le petit nouveau a déjà tout d'un grand. Et c'est justement l'écran qui nous intéresse aujourd'hui, puisque le site web DisplayMate le considère comme "le meilleur écran OLED jamais vu". Rien que ça...

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.