iPad Air 4 : De l'USB-C et un écran de 11 pouces ?

Il y a 4 heures

Julien Russo

Si 2020 a été l'année du renouvellement de l'iPad Pro, Apple n'a pas oublié ses clients qui préfèrent la gamme "iPad Air". En effet, une rumeur fait du bruit depuis quelques heures, celle-ci apporte plusieurs informations intéressantes à propos de la future tablette d'Apple.

Les premières indiscrétions sur l'iPad Air 4

Vous n'en pouvez plus de l'attendre ? Il va vous falloir encore un peu de patience, puisque l'iPad Air 4 est prévu pour une commercialisation à partir de mars 2021. Aujourd'hui est un grand jour puisque c'est celui de l'entame des rumeurs autour de la prochaine génération d'iPad Air. Des informations jugées fiables provenant d'un rapport de MyDrivers expliquent que l'iPad Air 4 possèdera une variante du processeur A14 d'Apple, il adoptera également l'USB-C et un écran Liquid Retina de 11 pouces !

Apple a pensé aussi aux utilisateurs qui ne peuvent plus se séparer du clavier quand ils utilisent leur iPad ! La firme de Cupertino travaillerait en ce moment sur un tout nouveau modèle de clavier compatible avec l'iPad Air 4.

Le rapport s'exprime également sur les tarifs, la future tablette d'Apple devrait débuter à partir de 649$, elle serait disponible en version 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Espérons que nous aurons d'autres informations croustillantes à propos de l'iPad Air 4 prochainement !



