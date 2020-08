The Bonfire 2 Uncharted Shores est disponible sur iOS (+ avis)

La suite de The Bonfire: Forsaken Lands est, comme prévu, arrivée sur l'App Store et sur Steam ! The Bonfire 2 Uncharted Shores du studio Xigma Games reprend le concept de jeu de survie stratégique en ajoutant de la profondeur au gameplay.



Pour rappel, le premier opus avait rencontré un beau succès en mélangeant les concepts de A Dark Room et Kingdom New Lands. D'un côté, vous devez construire votre ville, récolter des ressources et vous renforcer, puis de l'autre, vous devez faire face aux attaques ennemis durant la nuit.



Voici le trailer vidéo :

Construisez, fabriquez, récoltez des ressources le jour et survivez aux attaques de monstres et autres assaillants la nuit dans ce jeu stratégique de survie.



Suite du jeu primé The Bonfire: Forsaken Lands The Bonfire: Uncharted Shores développe tous les aspects du premier opus en y apportant une plus grande profondeur.

Xigma Games nous propose donc un jeu premium, à 5,49€, qui emmène les joueurs encore plus loin tout en conservant les principes de construire, de fabriquer et de récolter des ressources la journée, puis de survivre aux attaques de monstres la nuit.



Pour cela, la carte du monde est générée de manière procédurale, ce qui permet de varier les parties. De plus, la gestion est assez poussée puisqu'il vous faudra tout surveiller, jusqu'à vos ouvriers aux personnalités uniques. De même, la partie commerce se trouve étendue avec de nouvelles rencontres au programme et vous pourrez même découvrir de mystérieux donjons. Le second opus ne déboussolera pas les joueurs du premier, bien qu'il soit mieux réalisé et plus complet.



Le gameplay de base est donc divisé en deux étapes - jour et nuit. Pendant la journée, vous pouvez confier à votre personnel des tâches sur lesquelles travailler, comme couper du bois, construire, cultiver, exploiter, etc. Ils rassemblent des ressources que vous pouvez ensuite utiliser pour construire de nouveaux bâtiments (qui débloquent d'autres bâtiments et recettes) ou des outils, des armes et des armures, qui rendent vos ouvriers plus efficaces.



La nuit, vos employés de jour s'endorment et vous feriez mieux d'espérer que vous avez assez de gardes, car c'est à ce moment que les monstres viennent jouer. Face aux loups de la taille d'une vache aux pillards et aux chupacabra de la taille d'une maison, vous devrez armer et défendre votre colonie.



Il se peut que de nouveaux errants demandent à rejoindre votre colonie, mais vous devrez les nourrir. Vous pourriez envoyer des explorateurs vers des terres lointaines qui pourraient revenir avec des trésors ... ou ils pourraient ne jamais revenir.



Pour ceux qui connaissent, The Bonfire 2 Uncharted Shores ressemble à une version moins complexe de Banished ou Rimworld. Vous ne contrôlez personne directement - vous leur donnez une occupation et définissez des tâches, et les bonnes personnes travailleront de leur gré sur les bonnes choses.



Votre travail consiste à équilibrer les personnes, les ressources et les chaînes de production pour vous assurer que chacun a ce dont il a besoin pour rester occupé, réussir et survivre.



L'idée est de bâtir la cité la plus puissante et de gagner des artefacts magiques pour vaincre un mal ancien.



The Bonfire 2 Uncharted Shores est donc disponible pour PC sur Steam et sur iPhone et iPad, en attendant la version Android.

Notre avis

La note 4,5 / 5

