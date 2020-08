iPhone 12 Pro : capteurs plus gros, même encoche, pas de 120 Hz ni de recharge inversée

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Les jours sont comptés avant l'annonce du keynote de septembre d'Apple qui doit dévoiler les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, sans oublier l'Apple Watch 6 et le AirPower. Mais alors que nous savons que la firme va enfin changer le design en revenant à un smartphone plus plat et plus carré, certaines nouveautés annoncées et attendues ont pris du plomb dans l'aile.

Les nouveautés assurées de l'iPhone 12 Pro

On s'intéresse tout particulièrement à l'iPhone 12 Pro qui va accueillir le Lidar, le radar qui équipe déjà l'iPad Pro 2020. Selon plusieurs sources concordantes avec qui nous avons échangé ces derniers jours, Apple conservera le triple capteur arrière mais grossira les objectifs. On ne devrait pas être dépaysés, même si le positionnement sera légèrement revu afin d'intégrer le Lidar en bas à droite. Sa taille devrait être comparable à celle du flash LED.



Autre point, les bordures autour de l'écran vont être réduites. Avec le nouveau design plat, Apple gratterait sur les bords pour agrandir la dalle tout en évitant d'élargir le boitier. Une façon de proposer un écran 6,1 pouces au lieu de 5,8 pouces sur l'iPhone 12 Pro par exemple. C'est ce qu'on reçu comme informations certains accessoiristes.



Si la 5G est indiscutable sur tous les smartphones Apple 2020, tout comme la nouvelle génération d'écran OLED pour la gamme Pro ou la puce A14 en 5 nm, en revanche certaines nouveautés devraient être reportées à l'an prochain, en 2021.

Les nouveautés reportées de l'iPhone 12 Pro

En effet, malgré un nouveau design plus anguleux, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max ne réduiraient pas l'encoche. La "notch" moquée puis copiée devrait être reconduite telle quelle, alors que de nombreux smartphones affichés des poinçons à l'heure actuelle. Idem pour les petits iPhone 12. Apple n'aurait pas encore trouvé le moyen de la diminuer significativement. Il faut aussi se dire qu'elle fait aussi partie du design et de la marque de fabrique.



Autre point abordé par une personne travaillant près des lignes d'approvisionnement, l'écran 120 Hz. Selon elle, Apple aurait bel et bien décidé de ne pas l'intégrer cette année et de la garder pour l'iPhone 12S (aussi appelé iPhone 13 par certains). Une mauvaise nouvelle doublée d'une autre : la recharge inversée attendue pour l'iPhone 11 Pro ne devrait pas non plus être incluse dans l'iPhone 12 Pro. La firme de Tim Cook préférant pousser le tapis de recharge AirPower, lui qui est pressenti pour être présenté en septembre prochain.



Dommage, surtout pour le taux de rafraîchissement 120 Hz que l'on retrouve désormais chez tous les concurrents comme OnePlus, Samsung ou Huawei, et bientôt Google avec son Pixel 5.



Selon vous, l'iPhone 12 Pro sera-t-il à la hauteur des attentes malgré tout ?