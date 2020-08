Les Pixel 5 et Pixel 4a 5G en fuite sur Internet

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

L'iPhone 12 n'est pas le seul gros smartphone attendu pour cet automne, puisque le téléphone d'Apple sera accompagné des nouveaux appareils de Google.



Seulement, il semblerait que les Pixel 5 et Pixel 4a 5G prennent de l'avance, sans réellement le vouloir, puisque les deux viennent de fuiter en images sur Internet.



Une belle occasion d'avoir un aperçu de ce à quoi ressembleront les prochains smartphones.

Les Pixel 5 et Pixel 4a 5G se montrent en images

Repérée par 9to5Google, une image a récemment été publiée sur les forums de Reddit, laissant entrevoir le design des Pixel 5 et Pixel 4a 5G.



Les deux smartphones abandonneront le haut de gamme pour proposer des fonctionnalités un peu moins premium : on peut ainsi voir qu'un capteur d'empreintes digitale sera au dos des téléphones, laissant la reconnaissance faciale de côté.



Le Pixel 4a 5G (à droite) aurait une caméra supplémentaire par rapport au Pixel 4a standard, avec un écran plus grand.



Source