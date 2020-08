Plans : Apple lance les cartes améliorées en Europe

C'était annoncé lors de la WWDC 20, et ça devient enfin concret, Apple commence à tester les cartes améliorées en Europe pour son application Plans.



En effet, depuis l'année dernière, la Pomme est en plein renouvellement de son application de navigation, en offrant notamment des détails géographiques plus étendus avec des routes, des bâtiments, des parcs et bien d'autres détails.

L'amélioration des cartes Plans arrive en Europe

Afin de rattraper le retard sur Google, la Pomme a annoncé l'année dernière l'arrivée des cartes améliorées au sein de l'application Plans.



Arborant bien plus de détails que précédemment, on retrouve notamment les bâtiments, les parcs, les piscines, la verdure, mais également des routes bien plus précises.



Lancée aux États-Unis, Apple avait déclaré durant la WWDC que ces nouvelles cartes verraient le jour en test, en Europe. C'est le cas pour le Royaume-Uni et l'Irlande, avec prochainement une arrivée pour le Canada.



Eddy Cue, vice-président d’Apple :

C’est un effort dans lequel nous sommes profondément investis et pour lequel nous devons recréer la carte à partir de zéro afin de réimaginer comment les cartes améliorent la vie des gens — avec l’itinéraire au travail ou à l’école ou la planification de vacances importantes — le tout avec le respect de la vie privée

