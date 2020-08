Amazon améliore la réalité augmentée dans son application

Corentin Ruffin

Les nouvelles possibilités liées à la réalité augmentée sont nombreuses : outre l'inspiration nouvelle des studios de jeux vidéo, on pense notamment aux avancées dans le e-commerce.



Par exemple, IKEA s'est servi de la technologie pour proposer la possibilité aux utilisateurs de simuler la présence de certains modèles de leur catalogue dans les pièces à vivre. Une belle opportunité d'essayer avant d'acheter !



Le géant Amazon, lui aussi, a commencé à faire des tests similaires au sein de la version américaine de son application mobile.

Amazon lance le test de meubles virtuels

L'application iOS d'Amazon vient de recevoir une belle mise à jour importante qui permet de placer virtuellement des produits grâce à la réalité augmentée.



Il faut dire que cette fonctionnalité a déjà été lancée en 2017 au sein de l'application américaine, bien que très pauvre alors. La société affirme qu'environ la moitié des utilisateurs iOS auront le droit à cette mise à jour dès aujourd'hui, tandis que les autres devront attendre les prochaines semaines.



L'outil « Room Decorator » permet d'ajouter et d'organiser des meubles dans la même pièce afin de tester leur design et la taille. Au total, on recense des dizaines de milliers d'articles vendus sur la plateforme !