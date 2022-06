Amazon permet d'essayer une paire de chaussures en réalité augmentée via son app iOS

⏰ Hier à 20:26

Alexandre Godard

3



Amazon continue d'améliorer ses capacités dans la réalité augmentée. Désormais, les clients peuvent utiliser leur iPhone pour tester des paires de chaussures en illimité sans sortir de chez eux. Une expérience plutôt sympathique et qui semble maîtrisée.

Amazon AR

La réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) n'ont pas encore conquis tout le monde mais cela devrait être le cas dans les années à venir. Plus le temps passe et plus les possibilités augmentent. Amazon vient justement de partager une nouvelle expérience qui devrait en attirer plus d'un(e).



Via l'app iOS d'Amazon, vous pouvez désormais essayer virtuellement une paire de chaussures qui vous plaît. En pointant simplement l'appareil photo vers vos pieds au sol, vous verrez la paire en question apparaître de manière plutôt réaliste. Il sera d'ailleurs possible de swiper de droite à gauche pour passer d'une paire à l'autre.

Cette fonctionnalité n'est pas très gourmande car elle demande à l'utilisateur de posséder au minimum un iPhone 7. En revanche, seuls les utilisateurs aux États-Unis et au Canada peuvent pour le moment y accéder. Néanmoins, cela devrait arriver chez nous un jour ou l'autre.



Ce n'est pas la première tentative du géant américain dans l'AR puisqu'il propose déjà plusieurs expériences dans la décoration, la mode (t-shirts et lunettes) ou encore le maquillage. Pour l'essayer, deux choix s'offrent aux clients, le code QR sur la page produit ou la mention "Virtual Try-On", qui signifie que la paire de chaussures peut être testée de manière virtuelle.