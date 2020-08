Apple arrêterait l’iPhone XR et l’iPhone 11 Pro

Alban Martin

Plus les semaines passent et plus on se rapproche des annonces d’Apple de la rentrée. Parmi elles, quatre nouveaux smartphones avec l’iPhone 12 (5,4 pouces), l’iPhone 12 Max (6,1 pouces), l’iPhone 12 Pro (6,1pouces), et l’iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces).



Mais comme souvent, Apple conservera d’autres téléphones dans son catalogue pour proposer plusieurs gammes de prix.

Si l’iPhone SE 2020 est certain d’y figurer, l’iPhone XR et l’iPhone 11 Pro sont en sursis.

L’iPhone XR bientôt supprimé, tout comme l’iPhone 11 Pro

Selon une information provenant d’un de nos lecteurs, Apple aurait décidé de supprimer l’iPhone XR qui se vend pourtant encore très bien, au profit de l’iPhone 11, qui s’écoule également plus que bien. L’idée est d’avoir le SE, puis l’iPhone 11 avant les iPhone 12 en termes de prix.



L’iPhone 11 serait commercialisé comme l’entrée de gamme à encoche à 549 dollars, un peu au-dessus des 399$ du SE 2.

L’iPhone 12 de 5,4 pouces s’afficherait alors à 699$, soit 749€ chez nous. Un milieu de gamme qui ferait la liaison avec les autres nouveautés dont le prix attendrait les 1300€ en version Pro Max. De ce fait, Apple supprimerait aussi l’iPhone 11 Pro de sa gamme, comme elle le fit avec l’iPhone XS l’an passé.

Pour rappel, les nouveaux iPhone 2020 seront compatibles 5G, auront tous une dalle OLED (120 Hz sur les Pro ?), un nouveau design plat et carré ainsi que plusieurs évolutions sur la partie photo. Apple pourrait aussi proposer la recharge inversée.