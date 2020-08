Galaxy S21 : Samsung pourrait le vendre avec un S-Pen ?

À l'accoutumée, Samsung réserve son stylet connecté à sa gamme de Galaxy Note, smartphones aux physiques imposants. Mais, dans les prochains mois, il pourrait bien y avoir une petite "révolution" : il se pourrait que le coréen propose le Galaxy S21, ou S30, avec le S-Pen.



Une grande première qui interviendrait suite à l'abandon de la partie Note, et qui présenterait un nouvel argument de vente pour le téléphone haut de gamme.

Le Galaxy S21 pourrait être proposé avec un S-Pen

Et si la prochaine gamme de Galaxy S était proposée avec une belle petite nouveauté ? Selon un rapport publié par un partenaire du coréen et relayé par nos confrères de SamMobile, Samsung envisagerait d'inclure le fameux stylo connecté avec le smartphone.



Cette décision viendrait suite au projet d'abandon de la gamme des Galaxy Note, permettant au constructeur de se concentrer sur les Galaxy S et surtout sur les Galaxy Z Fold, téléphones pliables.



Si le Galaxy S21 embarque réellement le S-Pen, cela permettra aux aficionados du Galaxy Note de trouver une alternative tout en pouvant se servir du fameux stylet.



Ce ne serait d'ailleurs pas le seul à en hériter, puisque le Galaxy Z Fold 3 devrait également le proposer. On rappelle que des rumeurs circulent depuis longtemps sur un iPhone avec Apple Pencil également...



