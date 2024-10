Samsung pourrait abandonner la marque Galaxy

Samsung envisagerait de lancer une nouvelle marque de smartphones haut de gamme qui pourrait coexister avec ou même carrément remplacer son emblématique marque "Galaxy", selon le média coréen E-Today. Une décision qui pourrait être lourde de conséquence en cas d'erreur.

Une affaire loin d'être anodine

Cette initiative de rebranding viserait à établir une distinction plus claire entre les appareils haut de gamme du géant coréen et ses options plus abordables. Actuellement, la marque "Galaxy" est utilisée de manière très large dans la gamme de produits Samsung, des modèles d’entrée de gamme Galaxy A et M à moins de 200 €, jusqu’aux modèles Galaxy S et Galaxy Z pliables, qui peuvent dépasser les 2 000 €.

Les analystes estiment que cette utilisation à tord et à travers entache l’image haut de gamme des modèles phares de Samsung. Lorsque les consommateurs associent le nom Galaxy à des modèles à la fois économiques et premium, il est sans doute plus difficile pour Samsung de positionner ses modèles iconiques face à l’iPhone d’Apple.

Le responsable marketing mondial de Samsung, Lee Young-hee, a laissé entendre lors du CES 2024 qu’un changement de marque était possible, déclarant : « Galaxy comprend tellement de gammes que je comprends que les gens s’attendent à un nouveau nom quand il y a un tournant innovant. »

Bien qu’il ne soit pas encore clair ce que Samsung considère comme ce « tournant », un renommage de la plus grande flotte de téléphones au monde nécessiterait probablement un investissement marketing considérable. Cette initiative survient alors que Samsung fait face à une concurrence croissante d’Apple sur le secteur premium local, notamment auprès des jeunes consommateurs. Une enquête récente de Gallup Korea a révélé que 64 % des Sud-Coréens dans la vingtaine, et 75 % des femmes de ce groupe d’âge, utilisent des iPhones, soulignant ainsi le défi pour Samsung.

Les observateurs comparent cette stratégie potentielle au lancement réussi de la marque de luxe Genesis par Hyundai en 2015, qui a aidé le constructeur à améliorer son image et sa rentabilité. D'autres avant lui avaient réussi ce coup, comme Toyota avec Lexus. Dans un autre secteur, Decathlon a suivi la même trajectoire avec ses marques de vélo, en créant plusieurs noms distincts dont Van Rysel tout en haut. La société envisage même de créer des magasins spécifiques, sans la marque Decathlon.



Croyez-vous qu'un nouveau nom peut être utile à Samsung dans la course au premium ? Je suggèrerais plutôt un OS maison, en lieu et place d'Android....