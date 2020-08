Apple sort iOS 13.7 en bêta

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

14

Surprise, Apple vient de sortir iOS 13.7 pour les iPhone et iPad de développeurs. Il s’agit d’une bêta pour le nouveau firmware qui disponible au téléchargement dès maintenant si vous avez un profil de testeur installé.

iOS 13.7 et iPadOS 13.7

Apple n’oublie pas iOS 13 malgré les nombreuses bêtas d’iOS 14 et propose aujourd’hui iOS 13.7 sur iPhone et iPadOS 13.7 sur iPad. La mise à jour n’est pas très interessante pour le commun des mortels car elle n’apporte qu’un changement sur l’API d’Apple et Google pour le suivi du Covid-19.

Voici les notes de version de cette bêta 1 (build 17H33) :

iOS 13.7 vous permet d’adhérer au système de notification d’exposition pour le Covid-19 sans avoir à télécharger une application. La disponibilité du système dépend de la prise en charge de votre autorité locale de santé publique. Pour plus d’informations, consultez le site covid19.apple.com/contacttracing. Cette version inclut également d’autres corrections de bugs pour votre iPhone.

La version pour l’iPad est légèrement différente puisqu’Apple ne mentionne pas l’API mais se contente de corriger des bugs.



On rappellera qu’en France, cette mise à jour n’est pas très importante puisque l’app anti coronavirus StopCovid n’utilise pas cette API. Et elle n’a aidé qu’à alerter environ 70 personnes.

Par contre, gageons qu’iOS 13.7 corrige des bugs et comble des failles, notamment celles qui sont habituellement utilisées pour le jailbreak.

Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle si vous avez le profil installé. Vous trouverez alors iOS 13.7. Attention, elle pèse plusieurs giga.