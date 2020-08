iPhone 12 Pro Max : Le 120 Hz et le LiDAR pour le modèle 6,7 pouces

À l'approche de l'annonce et de la commercialisation des nouveaux iPhone 12, les rumeurs s'intensifient ! Aux manettes de ces indiscrétions qui fuitent, on retrouve le très célèbre Jon Prosser qui est devenu un maitre dans l'art. Captures d'écran à l'appui, Jon nous montre plusieurs fonctionnalités de la caméra, mais aussi de l'écran de iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Écran 120 Hz, 4K 240 FPS et LiDAR sur un seul iPhone 12

Comme l'a dit un analyste de Wedbush, l'iPhone 12 va être l'une des gammes d'iPhone les plus importantes depuis l'iPhone 6. Pourquoi ? Parce que les nouveaux iPhone vont apporter des fonctionnalités très attendues comme l'intégration d'un modem 5G, mais aussi un écran 120 Hz !

D'après les récentes indiscrétions, l'iPhone 12 de 6,7 pouces (le plus grand modèle) possèdera des fonctionnalités de caméra exceptionnelle. À commencer par les vidéos, Apple devrait proposer la 4K avec 240 FPS pour apporter une fluidité optimale.

Pour le modèle de 6,7 pouces, on devrait aussi retrouver l'intégration du LiDAR (comme sur les derniers iPad Pro), il s'agit d'une technologie qui permet de mesurer des distances en calculant combien de temps la lumière prend pour atteindre un objet donné et pour revenir à sa source.



Sur l'iPad Pro, Apple dit utiliser le scanner LiDAR pour mesurer la réflexion de la lumière jusqu'à cinq mètres de distance, en intérieur ou en extérieur. Il s'agit d'une fonctionnalité incroyable pour la réalité augmentée !

Sur les iPhone 12 qui auront le LiDAR, le scanner aidera pour les photos dans un environnement sombre, mais aussi pour la détection des personnes dans les vidéos.

On retrouve aussi des informations sur l'amélioration du monde nuit et de la réduction de bruit.

Comme vous pouvez le voir dans la deuxième capture d'écran, on retrouve deux fonctionnalités en ce qui concerne l'écran de l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Le taux de rafraîchissement élevé qui peut entrainer une consommation des performances plus importante et donc ne pas faire beaucoup de bien à la batterie

qui peut entrainer une consommation des performances plus importante et donc ne pas faire beaucoup de bien à la batterie Le taux de rafraîchissement adaptatif entre le 60 Hz et le 120 Hz. L'iPhone gère tout seul comme un grand et la batterie s'épuise moins vite, car l'écran tire moins sur les performances de l'iPhone

Ces captures d'écran confirment des informations capitales en ce qui concerne les nouveautés des prochains iPhone. À savoir que toutes les informations communiquées par Jon Prosser ne concernent que l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Apple devrait donc bien proposer le 120 Hz comme l'affirmaient certaines rumeurs, mieux encore nous aurons le LiDAR de l'iPad Pro et les vidéos en 4K 240 fps.



Enfin, l’encoche devrait rester malheureusement la même, comme nous l’annoncions en avant-première la semaine dernière.



En tout cas, il est difficile de croire qu’Apple ne va réserver ces deux nouveautés qu’au modèle le plus cher, laissant de côté l’iPhone 12 Pro. D'ailleurs, Prosser explique avoir eu le plus grand modèle en main, ce qui laisse espérer que la version plus compacte soit équipée de la sorte également.