Apple facilite le portage des extensions Chrome, Firefox, Edge vers Safari

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Si vous êtes utilisateur de Safari sur macOS et/ou Windows, vous avez probablement constaté que le point faible du navigateur internet d'Apple, ce sont les extensions ! En effet, la majorité des développeurs préfèrent créer des extensions pour Chrome, puisque c'est le navigateur qui possède le plus d'utilisateurs à travers le monde. C'est chez Google où l'extension aura le plus gros potentiel de téléchargement !

Apple a eu une idée

On imagine la direction d'Apple autour d'une grande table à l'Apple Park en train de se demander : "Comment rendre plus attractive l'utilisation de Safari ?". À cette question, une bonne idée a surgis, puisque Apple a décidé de mettre en place un outil de portage dans Xcode 12 bêta.

Le principe est simple, plutôt que de tout recommencer et adapter l'extension à Safari, les développeurs vont pouvoir exploiter dans Safari 14 la même API WebExtensions qui est utilisée chez les concurrents. Résultat, grâce à cet outil, le développeur va convertir son extension Chrome en extension Safari !

Les développeurs qui perdaient courage à l'idée de devoir tout refaire à zéro pour coller avec l'API d'Apple, vont pouvoir porter ce qu'ils ont créé pour un autre navigateur vers Safari.

Le but ici est de faciliter la vie et de renforcer le catalogue d'extensions du navigateur d'Apple. À l'heure actuelle, si on compare les extensions disponibles sur Safari et Chrome, Google est nettement en avance dans ce secteur.

Ça marche aussi dans le sens inverse

Ce qui sera probablement le plus utilisé, c'est l'exportation des extensions de Chrome vers Safari. Mais Apple a aussi pensé au sens contraire. Un développeur qui choisit de créer une extension sur Safari en premier pourra la porter vers Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge ! L'avantage d'une API commune, c'est qu'il n'y a plus de barrière entre les navigateurs internet. On pourra dire que Apple a pris du temps à nous sortir cette merveilleuse idée...



Source