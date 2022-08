Avec iOS 16, Apple Pay serait disponible sur les navigateurs Edge et Chrome

Si l'on en croit les images publiées par Steve Moser sur Twitter, iOS 16 devrait enfin apporter le support Apple Pay sur d'autres navigateurs que Safari. Avec la bêta 4 actuellement en cours, cela fonctionne déjà sur Edge et Chrome.

Nouvelle révélation de la bêta 4 d'iOS 16. Comme le souligne Steve Moser via Twitter, captures d'écran à l'appui, le bouton Apple Pay qui permet de payer en passant par le système d'Apple sur de nombreux sites est dorénavant disponible sur d'autres navigateurs web que Safari.



En effet, Edge de Microsoft et Chrome de Google font désormais apparaître la mention "Continuer avec Apple Pay" sur certains sites où il est possible de faire des achats. Jusqu'à maintenant, il fallait (et il faut toujours à l'heure actuelle) passer par Safari pour utiliser ce moyen de paiement.

D'autres navigateurs, comme le très connu Mozilla Firefox, devraient eux aussi avoir le droit à cet ajout lors de la sortie d'iOS 16 dans quelques semaines. Ce sera là une excellente nouvelle pour nous, les clients Apple.



S'il est vrai que le client lambda en possession d'un appareil floqué d'une pomme est en général très fidèle aux produits et supports de la marque, c'est en revanche moins le cas dans ce secteur, Chrome restant le plus populaire à travers le monde.

On the latest iOS 16 beta Apple Pay works in Edge, Chrome and I assume any third party browser. On iOS 15 Apple Pay only works in Safari. pic.twitter.com/x7zV5xCuiC