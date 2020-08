Bons plans iOS : Hidden Folks, The Busy Lumberjack

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Hidden Folks, The Busy Lumberjack. L'occasion d'économiser 19,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Reminders Widget (App, iPhone / iPad, v1.5.3, 42 Mo, iOS 8.0, Crater Tech LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Un widget pour voir et gérer rapidement vos rappels et tâches directement depuis le centre de notification. Pratique car inutile d'ouvrir l'application, vous avez tout sous la main.



Le widget vous permet également de créer de nouveaux rappels, de trier les rappels et de terminer les rappels.



Les + : Gestion totale sur l'écran verrouillé Télécharger l'app gratuite Reminders Widget





La Princesse Pirate (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 156 Mo, iOS 9.3.5, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 2,29 € à gratuit. La Princesse Pirate est un livre interactif dans lequel la princesse Isabelle se rend à une fête déguisée en pirate et déclenche une incroyable aventure pleine d'action, de bateaux pirates, de monstres redoutables et de singes lanceurs de fruits.



Les + : Un livre interactif sympa pour les enfants de moins de 6 ans Télécharger l'app gratuite La Princesse Pirate





Jeux gratuits iOS :

Coloristic (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.63, 9 Mo, iOS 12.0, Daniel Krautwurst) passe de 1,09 € à gratuit. Résolvez des énigmes en faisant glisser plusieurs chemins sur une grille.

Les blocs de couleur n'autorisent qu'une longueur de chemin spécifique, ce qui le rend beaucoup plus difficile. Les blocs spéciaux étendent le jeu avec différentes variantes de gameplay, ce qui le rend plus difficile et amusant à mesure que vous progressez.



Le jeu contient 80 défis faits à la main avec une difficulté croissante.



Les + : Prise en charge du gamecenter

Un bon casse-tête Télécharger le jeu gratuit Coloristic





The Busy Lumberjack (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.9, 11 Mo, iOS 12.0, Yixiang Lu) passe de 1,09 € à gratuit. Ceci est un jeu de puzzle amusant et engageant. Le but de chaque niveau est d'aider le bûcheron à abattre tous les arbres et à regagner son chez lui.



Il y a 70 niveaux amusants. Certains d'entre eux sont simples mais délicats; certains sont très difficiles et demandent beaucoup de préparation...



Les + : Le concept

Pour les petits et grands Télécharger le jeu gratuit The Busy Lumberjack





Promotions iOS :

ELOH (Jeu, Casse-tête / Musique, iPhone / iPad, v1.1.1, 209 Mo, iOS 8.0, Broken Rules) passe de 3,49 € à 1,09 €. Un jeu de casse-tête relaxant pour vous aider à trouver votre groove.

Dans ce nouveau jeu d'énigme musical, développé par les créateurs d'Old Man's Journey (Apple Design Award), ressentez le rythme pour trouver la solution.



Détendez-vous, ouvrez les oreilles et laissez le groove vous guider à travers 85 niveaux.

Pas de comptes à rebours, de pubs ou de contenus payants.

Seulement des commandes de mouvements agréables conçues pour les appareils tactiles, une courbe d'apprentissage progressive et une ambiance sans pression. Télécharger ELOH à 1,09 €





FROST (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 176 Mo, iOS 9.0, kunabi brother GmbH) passe de 5,49 € à 2,29 €. Dessinez des chemins pour guider les groupes d'esprits vers leurs planètes d'origine. Observez d'innombrables créatures naître de la lumière, apportez l'équilibre à un monde en mouvement perpétuel et percez ses mystères.



Pour la première fois dans votre poche : Nébuleuse dansante, Nuées effrénées et Fleurs neutrino, le tout dans un conte époustouflant sur l'attraction, l'interaction et la transformation. Télécharger FROST à 2,29 €





Hidden Folks (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.6, 212 Mo, iOS 10.0, Adriaan de Jongh) passe de 6,99 € à 3,49 €. Cherchez des personnages cachés dans des paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs. Ouvrez des tentes, taillez des buissons, claquez des portes, et taquinez des crocodiles ! Le bandeau des cibles, en bas de l'écran, vous montre ce que vous devez chercher.



Un jeu à la "Où est Charlie?" qui possèdent des graphismes sont magnifiques et un gameplay très intuitif. Télécharger Hidden Folks à 3,49 €