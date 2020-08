YouTube commence à expérimenter le PIP sur iOS 14

Il y a 4 heures

Julien Russo

4

Sur iOS 14, Apple va proposer une fonctionnalité très attendue. Il s'agit du Picture-in-picture, une fonctionnalité qui permet de continuer à lire une vidéo dans un petit encadré dans le coin de votre iPhone tout en faisant autre chose. Il deviendra donc possible de lire une vidéo YouTube, de quitter l'application et d'envoyer un iMessage tout en continuant de regarder la vidéo en haut à droite de votre écran.

YouTube se prépare à iOS 14

Lancer un nouvel OS c'est beaucoup de travail pour Apple, mais également pour les millions de développeurs. La majorité met à jour leur application pour que celle-ci s'adapte parfaitement au nouvel iOS et en profite pour exploiter les nouvelles fonctionnalités afin que leurs utilisateurs en profitent.

Le PIP avec YouTube, ça existe depuis iOS 9 pour les utilisateurs iPad, cependant sur l'iPhone c'était jusqu'ici impossible puisque Apple n'avait pas activé la fonctionnalité PIP. Avec iOS 14, l'entreprise intègre la fonctionnalité Picture-in-picture et ouvre donc la porte à des applications comme YouTube, Netflix, Twitch, Prime Vidéo...

Le PIP c'est aussi un confort exceptionnel pour les utilisateurs qui peuvent continuer à regarder leur vidéo tout en faisant autre chose sur leur iPhone. Ça nous est tous déjà arrivé de regarder Netflix et de vouloir tweeter ou de penser à ajouter quelque chose sur la liste des courses dans l'application Notes.



À l'heure actuelle, YouTube expérimente le PIP avec un petit nombre d'utilisateurs d'iOS 14 bêta. Les premiers retours sont plus ou moins positifs puisque pour l'instant l'application détenue par Google n'a pas réussi à faire fonctionner le Picture-in-picture avec toutes les vidéos. Mais pas d'inquiétude, cela devrait fonctionner avant la sortie d'iOS 14.

La mauvaise nouvelle c'est que le PIP sur iOS 14 avec YouTube pourrait être réservé aux abonnés YouTube Premium. Depuis plusieurs trimestres, l'application de vidéo propose la lecture des vidéos en arrière-plan uniquement aux personnes qui souscrivent à l'abonnement de 11,99€/mois.

Dans la logique, YouTube pourrait continuer à proposer cette fonctionnalité exclusivement aux personnes qui souscrivent, ce serait un argument de poids pour vendre toujours plus d'abonnement.

Dans le cas contraire, si YouTube est plutôt dans une stratégie d'optimisation d'expérience de tous les utilisateurs, l'application pourrait proposer la nouvelle fonctionnalité d'iOS 14 à l'ensemble des utilisateurs iPhone.

Mais comme nous vivons dans un monde où le profit est omniprésent, il ne faut pas s'attendre à la seconde éventualité.



Pour rappel, iOS 14 sera aussi l'occasion de proposer l'accès aux vidéos 4K disponible sur YouTube. Il y a un mois, l'option 2160p60 HDR est apparue sur iOS 14 dans les vidéos qui proposent cette qualité d'image.

