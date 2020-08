Coolstar lance Odyssey, un nouveau jailbreak iOS 13

Medhi Naitmazi

Odyssey est le nouvel outil de Coolstar. Il s’agit d’un concurrent de Checkra1n et Unc0ver qui permet de jailbreaker les appareils Apple sous iOS 13.

Comme l’explique iPhoneTweak, son principal intérêt réside dans le fait qu'il est open-source.

Le premier jailbreak open-source pour les derniers firmwares et appareils Apple

En guise de clin d’œil, Odyssey est sorti le 28 août, soit la journée du logiciel libre. Le jailbreak Odyssey est compatible avec tous les appareils de la firme à la pomme qui sont équipés d’une puce allant de A9 à A13, et tournant avec un système d’exploitation compris entre iOS 13.0 et iOS 13.5.



Si on était gourmand, on aurait demandé une compatibilité avec iOS 13.6 et iOS 13.7 pour l’outil de jailbreak de Coolstar, mais Unc0ver par exemple, ne le propose toujours pas non plus.

Parmi les autres avantages de Odyssey, on citera qu’il est quasiment entièrement écrit en Swift pour des performances optimales et qu’il n’utilise pas les « vieux » systèmes comme Cydia et tout ce qui s’en suit. En effet, Coolstar qui a développé le gestionnaire de paquets Sileo l’a bien évidemment inclus dedans ainsi que divers composants comme le bootstrap Procursus et Libhooker pour l’injection de tweaks.



Si vous voulez en savoir plus, lisez l’article complet sur le jailbreak Odyssey.

Comment jailbreaker son iPhone avec Odyssey

Pour installer Odyssey et ainsi jailbreaker son iPhone ou iPad, il faut se rendre sur le site officiel : https://theodyssey.dev/, et télécharger la dernière version, soit actuellement la 1.0.1. Une fois installée à l'aide d'AltStore, il suffit de cliquer sur le bouton jailbreak et de suivre les instructions. Comme Unc0ver. Installez Odyssey, redémarrez votre iPhone puis faites le jailbreak avec le nouvel outil.