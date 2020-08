Bons plans iOS : Tesla vs Lovecraft, Matchy Moods, Goodak Edit

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Tesla vs Lovecraft, Matchy Moods, Goodak Edit. L'occasion d'économiser 44,2€ !



Applications gratuites iOS :

Goodak Edit (App, iPhone / iPad, v11.0, 59 Mo, iOS 9.3, PSDC Creative Inc.) passe de 2,29 € à gratuit. Goodak Edit permet une édition rapide, une manière unique d'ajouter des illustrations et des messages magnifiques.



Découvrez des outils spéciaux, devenez créatif et inspiré en utilisant une liste amusante d'illustrations manuelles.



Les + : Une longue liste d'outils et de filtres Télécharger l'app gratuite Goodak Edit





TeraFractal (App, iPhone / iPad, v1.4, 1 Mo, iOS 7.0, Math Easel, LLC) passe de 1,09 € à gratuit. TeraFractal offre une manière immersive d'explorer la géométrie fractale. Il suffit de glisser, de pincer et de faire pivoter pour transformer les formes complexes colorées à l'écran. Vous pouvez également simplement appuyer sur play et regarder l'action se dérouler d'elle-même.



L'application comprend deux formes principales, un randomiseur et la possibilité de partager ce que vous avez créé.



Les + : Si vous aimez créer Télécharger l'app gratuite TeraFractal





Pro Keyboard (App, iPad, v3.24, 95 Mo, iOS 10.0, Raul Monterroso Cabello) passe de 9,99 € à gratuit. Bienvenue sur le meilleur clavier pour les utilisateurs professionnels d'iPad et d'iPhone, avec des gestes pour une saisie plus rapide, une clavier PC, mathématique et de nombreuses autres fonctionnalités professionnelles.

Les + : Les gestes pour être plus rapide

Les combinaisons de doigts pour les raccourcis Télécharger l'app gratuite Pro Keyboard

Jeux gratuits iOS :

Matchy Moods (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 22 Mo, iOS 8.0, Tepes Ovidiu) passe de 2,29 € à gratuit. Matchy Moods est un jeu amusant qui convient à tout le monde : l'atmosphère est très relaxante et agréable.



On parle d'un jeu de puzzle de mémoire dont le but est simple; trouvez les tuiles "de mauvaise humeur" similaires et les faire correspondre !



Les + : Pas de pubs

Très sympa Télécharger le jeu gratuit Matchy Moods





Coloristic (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.63, 9 Mo, iOS 12.0, Daniel Krautwurst) passe de 1,09 € à gratuit. Résolvez des énigmes en faisant glisser plusieurs chemins sur une grille.

Les blocs de couleur n'autorisent qu'une longueur de chemin spécifique, ce qui le rend beaucoup plus difficile. Les blocs spéciaux étendent le jeu avec différentes variantes de gameplay, ce qui le rend plus difficile et amusant à mesure que vous progressez.



Le jeu contient 80 défis faits à la main avec une difficulté croissante.



Les + : Prise en charge du gamecenter

Un bon casse-tête Télécharger le jeu gratuit Coloristic





Chuggington - Les locos-experts, cest nous ! (Jeu, Livres, iPhone / iPad, v1.1.0, 330 Mo, iOS 8.0, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 5,49 € à gratuit. Embarque dans une toute nouvelle et passionnante aventure Chuggington !

Une application basée sur l'épisode du dessin animé "Les locos-experts : au travail !", cette aventure est truffée de jeux dynamiques de différents niveaux, d'encouragements et de récompenses ainsi que de nombreux extraits vidéos et des interactions amusantes avec les personnages.



Le danger guette Chuggington alors que les locos-experts construisent un pont pour la toute nouvelle ligne à grande vitesse pour Tootington. Heureusement, rien n'échappe à Bruno !

Tout au long de l'histoire, les enfants pourront jouer à des jeux interactifs et découvrir les nouveaux personnages du dessin-animé !



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Chuggington - Les locos-experts, cest nous !





Infinity Jump (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v4, 12 Mo, iOS 12.1, Ben Walsh) passe de 1,09 € à gratuit. Dans Infinity Jump, le timing est primordial. Touchez simplement pour sauter par-dessus les obstacles lorsque vous faites votre premier passage sur l'écran, puis recommencez lors de votre prochain passage.



Le but est de terminer les 64 niveaux en aussi peu de tentatives que possible.



Les + : Des contrôles simples Télécharger le jeu gratuit Infinity Jump





Petit orchestre (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.8, 290 Mo, iOS 8.0, Bamboo Kids) passe de 3,49 € à gratuit. Créez votre propre orchestre et écoutez une mélodie jouée avec vos instruments de musique préférés du monde entier! Étudiez les instruments musicaux et leurs sons avec ce jeu amusant.



Testez vos connaissances avec un quiz à trois niveaux de difficulté. Le son des instruments de musique classiques captiveront votre enfant pendant longtemps, et son intérêt sera retenu par des mini-jeux supplémentaires qui enrichiront ses connaissances.



Les + : Pour les enfants : apprenez leur les instruments Télécharger le jeu gratuit Petit orchestre





Promotions iOS :

Braveland Pirate (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.2, 532 Mo, iOS 6.0, Tortuga Team) passe de 3,49 € à 0,99 €. La trilogie Braveland se termine par le plus passionnant des livres, le numéro trois. Bienvenue au jeu de stratégie Braveland Pirate ! Un équipage de pirates menés par le Capitaine Jim s'embarque à la recherche du Trésor Éternel.



Un jeu très sympathique qui sera plutôt destiné aux plus jeunes d'entre nous !



Les + : Pour les fans de pirates !

Au tour par tour Télécharger Braveland Pirate à 0,99 €





Tesla vs Lovecraft (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.7, 249 Mo, iOS 10.0, 10tons Ltd) passe de 5,49 € à 2,29 €. Alors que Nikola Tesla est sur le point de mettre au point la plus formidable de ses inventions, son laboratoire est rasé par les créatures inhumaines nées de l'imagination de l'écrivain d'horreur H.P. Lovecraft. Le drame marque le début d'une confrontation épique !



Traquez ces atrocités cosmiques, anéantissez des hordes entières d'abominations cauchemardesques et prouvez la supériorité de la science et des armes de haute technologie sur l'horreur des Grands Anciens ! Télécharger Tesla vs Lovecraft à 2,29 €