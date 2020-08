iPad : Des schémas en fuite montre une intégration du Face ID et l'USB-C

Il y a 6 heures

Julien Russo

Si les nouveaux iPhone sont les produits les plus attendus pour cette fin d'année, beaucoup attendent aussi un rafraîchissement de la gamme iPad. D'après certaines indiscrétions, Apple prévoirait d'annoncer et de commercialiser un nouvel iPad avant les fêtes de fin d'année.

Les schémas de l'iPad 2020

Grâce aux récentes rumeurs autour de la future génération d'iPad, nous avons aujourd'hui la certitude qu'Apple proposera une tablette avec un écran de 10,8 pouces (contre 10,2 pouces en ce moment) d'ici les prochaines semaines. Si vous souhaitiez en savoir plus, ça tombe bien puisque de nouvelles informations viennent de tomber et proviennent du site 91Mobiles qui dévoile des schémas (plus que crédible) de ce que pourrait être l'iPad 2020.

Comme vous pouvez le voir, le design est très similaire aux iPad Pro. De plus, on remarque deux détails importants dans ces schémas, le premier l'abandon du port Lightning au profit du port USB-C. Même si Apple préfère le Lightning, l'entreprise commence à démocratiser progressivement ce connecteur sur ses produits. La firme a commencé avec les MacBook et continue l'intégration sur les iPad.

Autre point qui attire notre attention, c'est l'ajout du Face ID. Jusqu'ici l'iPad ne se contentait que du déverrouillage via le Touch ID dans le bouton principal, pour cette nouvelle version, Apple aurait privilégié la reconnaissance faciale. Un système de déverrouillage plus pratique, plus sécurisé et plus apprécié par les consommateurs en général.

Il est quand même bon de noter qu'il est surprenant de voir le Face ID être ajouté sur un iPad d'entrée de gamme. En général il s'agit d'une technologie coûteuse et proposer cela sur un iPad aussi accessible financièrement, n'est jamais très bon pour la précieuse marge de bénéfice d'Apple !

À voir si 91Mobiles voit juste ou non, mais c'est à prendre avec des pincettes.

Niveau tarif pour ce nouvel iPad, Apple commercialiserait sa tablette à partir de 329$. Plus d'informations devraient apparaitre prochainement.