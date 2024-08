Face ID passerait en mode paysage sur l'iPad Pro 2024

Après l'iPad 10 en 2022, les iPad Pro et Air de 2024 pourraient à leur tour passer à la caméra sur une bordure horizontale. Une décision franche qui signerait la fin de la caméra à la verticale sur l'iPad.

Apple devrait profiter du printemps 2024 pour dévoiler de nouveaux produits comme un MacBook Air M3, un iPad Air 6 ou encore un iPad Pro M3. Concernant le dernier cité, un changement majeur pourrait avoir lieu et il concerne la caméra TrueDepth (Face ID).



Selon plusieurs données en provenance du code source de la première bêta d'iOS 17.4, Face ID serait désormais logé sur la tranche horizontale de l'iPad Pro, autrement dit en mode paysage. Exactement comme sur l'iPad 10 sorti en octobre 2022.

Apple estime que cet emplacement est bien plus pratique pour des usages quotidiens comme la visioconférence par exemple. La caméra étant centrée, l'utilisateur l'est également durant un appel vidéo. Aucun souci pour le déverrouillage puisque Face ID fonctionne dans les deux sens, à la verticale et à l'horizontale.



L'iPad Air 6 pourrait lui aussi adopter cette stratégie, sachant qu'une rumeur indique que Face ID débarquerait pour la première fois cette année sur un modèle d'iPad Air. Rendez-vous dans le courant du mois d'avril pour la réponse définitive.

iOS 17.4 Beta 1 (21E5184i) changes:

1) Text hints at new iPads with horizontal Face ID Layout Even though it says 'iPad' this is most likely for the new iPad Pro due this March.

"During Face ID setup, iPad needs to be in landscape with the camera at the top of the screen."



2)… pic.twitter.com/NcmsH4J2NE