Apple : un nouveau HomePod plus petit à venir

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

1

Selon Bloomberg, Apple s'apprête à sortir un tout nouveau HomePod. Avec ce nouveau modèle, la marque à la pomme compte bien faire connaître un peu plus son enceinte connectée, qui reste jusque-là assez discrète dans l'écosystème Apple.

Un HomePod Mini plus compact

En 2017, Apple s'est à son tour lancé sur le marché des enceintes connectées. C'est donc cette année-là que l'on a découvert le HomePod. Rien d'extraordinaire niveau design, Apple a misé sur la sobriété et l'efficacité. Le HomePod ressemblait donc à la plupart des enceintes connectées mais à la sauce (avec l'écosystème) Apple.



Trois ans plus tard, nous voilà en 2020 et Bloomberg nous décrit un nouveau HomePod qui serait en préparation. La première chose à noter c'est qu'il serait plus petit, plus compact que la version actuelle, une sorte de HomePod Mini. Le HomePod plus petit aidera Apple à renouveler son entrée dans la maison intelligente à un prix inférieur, mais avec moins de haut-parleurs à l'intérieur de l'appareil que le modèle actuel à 329€. Alors que le premier HomePod a été félicité pour sa qualité audio, les consommateurs ont globalement jugé le prix trop élevé pour les fonctionnalités qu'il proposait. Toujours bon à savoir, plus tôt cette année, Apple a fusionné certaines des équipes d'ingénierie Apple TV et HomePod dans le but de se recentrer sur les appareils domestiques.



À voir dans les semaines à venir mais effectivement, un HomePod "mini" moins cher, pourrait séduire plus de clients. Car il faut rappeler que comme n'importe quel produit Apple, le HomePod se vend bien mais sur ce marché de l'enceinte connectée, Apple reste loin derrière la concurence comme Google ou Xiaomi. À eux de trouver la bonne formule.

Source