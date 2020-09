Yamaha : des barres de son SR-B20A / C20A et des amplis AirPlay 2

Il y a 6 heures

Alexandre Godard

Réagir

On ne perd pas de temps pour la rentrée chez Yamaha. La marque nippone dévoile en effet les SR-B20A et SR-C20A : deux modèles de barres de son avec “subwoofer intégré”. Déjà bien présente dans le domaine, voyons ce que Yamaha nous propose en cette rentrée 2020.

Nouvelle gamme ou simple mise à jour des barres de son de Yamaha ?

Avec cette annonce, Yamaha semble bien décidée à élargir son catalogue déjà bien fourni de barres de son. Bien qu’elles optent pour une nouvelle dénomination, les SR-B20A et SR-C20A se placent dans la continuité directe de la ligne YAS. Look minimaliste, bords arrondis, revêtement en tissu noir sur une grande partie du châssis… esthétiquement, le lien de parenté ne fait aucun doute.



Fiche Technique SR-B20A

La ressemblance est encore plus frappante lorsqu’on compare les fiches techniques du plus grand modèle de cette nouvelle gamme, la SR-B20A, et de la YAS-108 lancée en 2018. Celle-ci partage pratiquement toutes les caractéristiques de son aînée : un panneau de contrôle sur la face supérieure, une sortie HDMI (ARC, CEC), une entrée numérique optique Toslink, une sortie subwoofer en RCA, le Bluetooth 5.0, le surround 3D Virtuel DTS Virtual:X, les modes Bass Extension et Clear Voice… Le nombre et la taille des haut-parleurs intégrés dans la barre sont également identiques. On retrouve deux haut-parleurs de médiums de 5,5 cm, 2 tweeters de 2,5 cm et deux haut-parleurs de 7,5 cm couplés à des évents bass reflex alloués à la reproduction des basses fréquences. Le tout est encore une fois alimenté par une amplification de 120 W au total. Étrangement, les possibilités de connexion sont plus restreintes sur ce nouveau modèle puisque les entrées mini-jack et HDMI disparaissent. Une application mobile (Yamaha Sound Bar Remote App) fait son apparition en guise de télécommande alternative à celle, classique, fournie d’emblée avec la barre de son.

Fiche Technique SR-C20A

Si on veut trouver un peu de nouveauté, il faut aller chercher du côté de la SR-C20A. Yamaha cherche ici à proposer une barre de son ultra compacte pour les petits espaces. La SR-C20A mesure en effet 600 x 64 x 94 mm et pèse 1,8 kg. La connectique filaire est très proche de celle proposée par la SR-B20A, à ceci près que la sortie subwoofer RCA est troquée contre une entrée analogique mini-jack. On retrouve aussi le Bluetooth 5.0, la compatibilité avec l’application mobile et les différents modes d’écoute. Le surround 3D DTS Virtual:X laisse place à un surround virtuel Dolby plus classique. La SR-C20A compte sur deux haut-parleurs de 4,6 cm et deux woofers de 7,5 cm spécifiquement dédiés aux graves pour la reproduction sonore. Le tout est alimenté par une amplification de 200 W (20 W x 2 + 60 W pour les haut-parleurs de graves).

Amplis RX-V4A et RX-V6A

Dommage que les deux barres de son n'aient pas de compatibilité AirPlay alors que les amplificateurs annoncés en même temps, les RX-V4A et RX-V6A, qui prennent en charge AirPlay 2, ainsi que le Dolby Atmos et le DTS-X pour des tarifs respectifs de 549 et 749 euros.



En outre, les RX-V4A et RX-V6A sont équipés des dernières technologies HDMI pour le jeu (VRR, ALLM, QMS et eARC) et compatibles 4K/120Hz et 8K/60Hz.

Prix et date de lancement des barres Yamaha

Les deux modèles de Yamaha seront disponibles au mois de septembre au prix de 299 €.



On se dirige quand même plus sur une mise à jour légère des versions précedentes que sur de réelles nouvelles barres de sons.

Source