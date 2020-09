Au Canada, Apple Music est offert dans les forfaits mobiles

Les Canadiens vont être heureux, l'opérateur Rogers vient de conclure un partenariat avec Apple pour proposer le service de streaming de la firme de Cupertino dans certains de ses forfaits Infinite. L'annonce a été effectuée il y a quelques heures, c'est l'un des rares opérateurs à proposer Apple Music dans un forfait mobile.

Apple Music dans les forfaits mobiles

Aujourd'hui dans un forfait mobile, les trois arguments principaux sont le prix, la quantité de data et la qualité du réseau. Si beaucoup d'opérateurs dans le monde arrivent plus ou moins à obtenir ces trois points, un avantage supplémentaire est toujours le bienvenu. Du côté de l'opérateur Rogers au Canada, on a eu l'idée de collaborer avec Apple pour inclure Apple Music dans certains forfaits. Sans surprise ce sont les forfaits les plus coûteux, mais grâce au service de streaming ils devraient connaitre plus de souscriptions !

Dans le communiqué de l'opérateur, il est expliqué :

Rogers a annoncé aujourd'hui que les clients peuvent désormais profiter gratuitement de plus de 60 millions de chansons sur Apple Music pendant leurs six premiers mois lors de leur inscription, disponibles avec certains forfaits Infinite de Rogers. L'offre, disponible uniquement chez Rogers, donne aux clients un accès gratuit à Apple Music pour en profiter sur iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac, HomePod, CarPlay, PC et appareils Android.

À noter que l'offre avec Apple Music inclus est proposée à l'ensemble des utilisateurs iOS ou Android. Ils peuvent être dans leur période de gratuité ou dans une période payante, ils n'auront qu'à lier leur abonnement Apple Music à l'abonnement mobile. Comme vous l'avez compris dans la déclaration, Apple Music n'est offert que pendant 6 mois, au-delà la facturation du service de streaming aura lieu sur la facture mobile.

Le président de Rogers a expliqué :

Nous cherchons toujours des moyens d'offrir plus de valeur à nos clients et cette offre exclusive Apple Music pour les clients de Rogers Infinite en est un autre exemple. Les forfaits Infini de Rogers permettent à nos clients de profiter pleinement de leurs services sans fil, et avec ces six mois d'abonnement offerts sur certains forfaits Infinite, ils peuvent profiter de plus de 60 millions de chansons, de listes de lecture organisées et plus encore avec des données infinies et sans dépassement.

