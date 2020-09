Vendez rapidement votre iPhone 11 avant la sortie de l'iPhone 12

Alexandre Godard

L'iPhone est sûrement le smartphone sur un an qui perd le moins de sa valeur. Le prix d'un iPhone, à part quelques petites réductions par-ci par-là ne bouge pas jusqu'au modèle suivant (surtout sur l'Apple Store). En revanche, lors de la sortie du nouveau modèle, même si vous avez le dernier modèle en mains, il va perdre une partie de sa valeur à la revente.

Quand revendre son iPhone 11

Une société spécialisée dans les échanges d'iPhone a suggéré que vous feriez bien de vendre votre iPhone 11 rapidement lors du lancement de l'iPhone 12 . Ils s'attendent à ce que les valeurs de revente baissent deux fois plus vite que d'habitude, en raison de la demande de modèles 5G.



Music Magpie dit que la valeur de revente d'un iPhone suit généralement un chemin assez cohérent, une baisse substantielle presque dès que vous l'achetez (la différence de valeur entre un téléphone neuf et d'occasion), puis une période assez longue qui dure jusqu'au modèle de remplacement qui fait logiquement baisser le prix.



L'iPhone 11 Pro par exemple, il a perdu environ 40% de sa nouvelle valeur au cours du premier mois, mais il y a eu très peu de changement entre cette date et aujourd'hui. En effet, cette baisse initiale s'est stabilisée à environ 35% en dessous du commerce de détail.



Ils ont expliqué :

Avec le premier téléphone Apple compatible 5G prévu cette année sur le marché, le taux de dépréciation pourrait être encore plus élevé que les années précédentes en raison des nouveaux téléphones dotés de cette fonctionnalité exceptionnelle. Comme nous l'avons constaté les années précédentes, les téléphones Apple continuent de conserver leur valeur plus longtemps que toutes les autres marques de téléphones. Cependant, ils voient encore leur valeur baisser considérablement après la sortie d'un nouveau combiné. » «Avec l'attente de la 5G, la sortie de cette année pourrait entraîner un taux de dépréciation encore plus rapide pour les modèles plus anciens qui ne sont pas compatibles avec la 5G. Quiconque souhaite effectuer une mise à niveau doit s’efforcer d’obtenir le plus rapidement possible un prix fixe, afin de s’assurer d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour son ancien téléphone. »



Comme les années précédentes, Apple continue d'occuper la première place de la marque qui conserve le plus de valeur, l'iPhone perdant en moyenne 43% de sa valeur au cours des 12 premiers mois et 61% à la fin d'une période standard de 24 mois. Le pire est Huawei, qui perd 74% la première année et 88% à la fin de la deuxième année.



Pour ce qui est de l'iPhone 11 en particulier, l'idéal serait même de le revendre avant le keynote et les annonces officielles.



Bref, en règle générale il vaut mieux revendre votre iPhone avant la sortie du nouveau modèle, afin d'en tirer un maximum de profits. Cependant, il est vrai que revendre son iPhone avant la sortie du modèle suivant est assez difficile vu qu'il faut bien garder un téléphone le temps que le nouveau modèle sorte. Mais il fallait préciser que cette année, encore plus que les autres, du fait que ce soit les premiers iPhone compatibles 5G, la baisse de revente des modèles 4G risque d'être plus brutale que d'habitude.



Comptez-vous acheter l'iPhone 12 ? Êtes-vous dans l'attente de la 5G où la 4G vous suffit amplement ?



