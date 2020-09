ZTE Axon 20 5G : caméra selfie sous l'écran c'est officiel

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

1

Après avoir patienté pendant un certain temps avec sa technologie permettant l'affichage plein écran, le fabricant chinois de mobiles ZTE a officiellement lancé le premier téléphone commercial doté d'une caméra frontale sous l'écran. Voyons ensemble si la prouesse technique est au rendez-vous.

C'est officiel : plus d’encoche ni de poinçon

On vous en parlait il y a 15 jours, le constructeur chinois s'apprête à sortir le premier smartphone avec une caméra sous l'écran. En ce début septembre, c'est officiel, l'Axon 20 5G sera bien le premier smartphone au monde avec une caméra selfie placée sous l'écran.



L'Axon 20 5G évite une solution de perforation ou d'encoche pour sa caméra selfie de 32 mégapixels, et la cache à la place sous son écran OLED de 6,9 ​​pouces à 90 Hz, entouré de cadres minimaux sur les quatre côtés. Selon ZTE, la zone autour de la caméra est tout aussi lumineuse et vive que le reste de l'écran. La société affirme avoir atteint cet objectif en utilisant un matériau à haute transparence contenant des films organiques et inorganiques. Mettre un appareil photo sous l'écran rend plus difficile la correspondance avec la qualité d'un appareil photo de smartphone non obstrué. Par conséquent, pour compenser, ZTE a développé des algorithmes logiciels qui traitent les problèmes de brume, d'éblouissement et de dominante de couleur dans les photos.



La société a également évoqué la «synchronisation des couleurs» entre la caméra et l'écran, ce qui donne l'impression de capturer des images entre le scintillement PWM de l'écran (le scintillement PWM est un moyen de contrôler la luminosité de l'écran en ajoutant des pauses sans émission de lumière). Le téléphone dispose également d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran et d'un système de haut-parleurs sous l'écran. Ailleurs, à l'arrière, il y a un appareil photo de 64 mégapixels soutenu par un objectif ultra-large de 8 mégapixels avec une profondeur de 2 mégapixels et des capteurs macro.

Disponibilité et prix

L'Axon 20 5G sera disponible à la commande en Chine à partir du 10 septembre au coût d'environ 320 $, mais on ne sait pas s'il deviendra disponible à l'international.

Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise chinoise dévoile une solution à l'encoche omniprésente de l'écran des smartphones. Oppo a taquiné son propre prototype de caméra sous-écran en juin 2019, mais de leur côté, la technologie n'est pas encore apparue dans un téléphone Oppo grand public.



Encore un pas de plus vers la démocratisation des smartphones avec caméra avant sous l'écran. A quand un iPhone sans encoche ?



Source