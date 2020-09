Apple rappelle que les codes promos arrivent pour les abonnements

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Alors que de plus en plus d'applications passent aux modèles d'abonnement, Apple rappelle aux développeurs qu'ils auront accès aux nouveaux codes promos de l'App Store plus tard cette année. Ces codes permettront aux développeurs de proposer des offres spéciales comme des prix gratuits ou réduits pour les abonnements auto-renouvelables.

A fond sur les abonnements chez Apple

Apple décrit les nouveaux codes promos d'abonnement App Store comme des «codes alphanumériques uniques» qui faciliteront «l'acquisition, la rétention et la reconquête des abonnés». La société explique que les développeurs peuvent utiliser ces codes pour promouvoir leurs applications en ligne ou même hors ligne lors d'événements physiques.



Pour rendre le processus d'abonnement à une application disponible sur l'App Store avec un code d'offre, Apple fournira une URL de code à usage unique qui redirige automatiquement l'utilisateur vers l'option du coupon. Une nouvelle API intégrée à iOS 14 et iPadOS 14 permettra également aux applications tierces d'offrir un code promotionnel aux utilisateurs nouveaux ou existants au sein du service.

Un code d'abonnement peut donner accès à un service gratuitement pendant une période donnée ou à une réduction pendant quelques mois. Les développeurs peuvent également proposer un code de réduction spécial pour les abonnements lorsque l'utilisateur décide de payer à l'avance, par exemple dans le cadre d'un plan de six mois ou un an.



Voici comment l'entreprise décrit la nouvelle fonctionnalité :

Plus tard cette année, vous serez en mesure d'acquérir, de fidéliser et de reconquérir des abonnés avec des codes d'offre d'abonnement : des codes alphanumériques uniques offrant des prix gratuits ou réduits pour les abonnements à renouvellement automatique. Fournissez vos codes d'utilisation unique numériquement ou hors ligne lors d'événements physiques, aux côtés de produits, etc. Les clients sur iOS 14 et iPadOS 14 et versions ultérieures peuvent utiliser les codes promotionnels sur l'App Store, via une URL de génération de code à usage unique ou dans votre application si vous avez mis en œuvre l'API presentCodeRedemptionSheet.

Les développeurs sont donc encourager à fidéliser au maximum les utilisateurs par le biais d’abonnement. Vous trouverez plus de détails sur ces nouveaux codes d'offres d'abonnement à l'App Store sur la page des directives de l'App Store.