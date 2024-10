Apple lance les promotions croisées sur les abonnements

Petite surprise en ce dernier week-end avant l'hiver, Apple a annoncé une nouvelle option de "tarification conditionnelle" pour les abonnements dans l'App Store. Selon la société, cette fonction offre aux développeurs un nouveau moyen "d'attirer et de fidéliser les abonnés" en proposant "un prix d'abonnement réduit tant qu'ils sont activement abonnés à un autre abonnement". Vous n'avez pas compris ? Lisez la suite !

Une promotion sous condition

Dans un article publié sur le site Apple Developer, la firme nous explique :

La tarification conditionnelle des abonnements sur l'App Store - une nouvelle fonctionnalité qui vous aide à attirer et à fidéliser les abonnés - vous permet d'offrir aux clients un prix d'abonnement réduit tant qu'ils possèdent un autre abonnement.

L'un des aspects les plus intéressants de cette nouvelle fonctionnalité de tarification conditionnelle est qu'elle peut être utilisée pour les abonnements d'un développeur ou de deux développeurs différents. Par exemple, Apple explique qu'un développeur pourrait inciter de nouveaux utilisateurs à s'inscrire en leur offrant une réduction s'ils sont déjà abonnés à un abonnement d'un autre développeur (ami).

La tarification conditionnelle peut être utilisée pour les abonnements d'un développeur ou de deux développeurs différents. Par exemple, vous pouvez proposer aux abonnés premium du Journal de l'océan de s'abonner à Mountain Climber pour un prix réduit de 4,99 $/mois au lieu des 5,99 $/mois habituels. Les clients paient le prix réduit tant qu'ils restent abonnés à Ocean Journal.



Les clients peuvent découvrir ces réductions de prix dans votre application, dans les canaux de marketing hors plate-forme et dans les placements planifiés sur l'App Store. Apple vous aide à gérer la mise en œuvre, en offrant aux clients une expérience d'achat et de remboursement transparente, basée sur la proposition de prix conditionnel que vous proposez.



Apple indique qu'elle pilote actuellement cette nouvelle fonctionnalité, et les développeurs peuvent s'inscrire sur cette page pour être informés lorsque de plus amples informations seront disponibles en janvier. Il sera intéressant de voir qui lancera les premières offres et comment cela se matérialisera concrètement pour les utilisateurs.



Reste que le système par abonnement a envahi nos vies et qu'il n'est pas toujours justifié. Quel est votre avis sur la question ?