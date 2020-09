Facebook permet le transfert de vos photos vers Dropbox

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir

Si en ce moment on parle plus de Twitter et ses bonnes idées, Facebook aussi nous sort des petites pépites qui facilitent la vie de ses utilisateurs. Le réseau social de Mark Zuckerberg a décidé de faire plaisir aux millions de clients Dropbox. En effet, il est maintenant possible de transférer vos photos Facebook vers le service de stockage et de partage de fichiers.

Envoyer facilement vos photos Facebook vers Dropbox

Vous avez des photos Facebook que vous souhaitez transférer vers votre espace de stockage Dropbox ? Bonne nouvelle, vous n'avez plus besoin de les enregistrer dans votre iPhone pour après les envoyer manuellement vers Dropbox.

Le réseau social a annoncé aujourd'hui la prise en charge des transferts de photos hébergée sur ses serveurs vers Dropbox.

Facebook a également noué un partenariat avec Koofr (un concurrent européen).



Dans cette démarche, Facebook a cherché à proposer une diversité de services pour le transfert des photos. Jusqu'ici c'était essentiellement Google Photos qui était mis en avant. Cependant, c'est loin d'être le service préféré des utilisateurs du réseau social qui sont nombreux à avoir une préférence pour Dropbox. Il était donc logique que Facebook créer ce partenariat.

Facebook a expliqué dans un communiqué :

Nous voulons continuer à développer des fonctionnalités de portabilité des données auxquelles les gens peuvent faire confiance. Pour ce faire, Internet a besoin de règles plus claires sur les types de données qui devraient être portables et qui est responsable de la protection de ces données lorsqu'elles sont transférées vers différents services. Les décideurs ont un rôle essentiel à jouer à cet égard. Nous espérons que cet outil pourra faire progresser les conversations avec des experts, des développeurs et des décideurs sur les questions de confidentialité que nous avons identifiées dans notre livre blanc sur la portabilité des données et dans notre récente soumission à la Federal Trade Commission. Nous savons que nous ne pouvons pas faire cela seuls, nous encourageons donc d'autres entreprises à rejoindre le projet de transfert de données pour élargir les options pour les personnes et faire progresser l'innovation en matière de portabilité des données.

Si Facebook veut continuer sur ce chemin, le réseau social pourrait proposer le service d'Apple iCloud. Accessible à des centaines de millions d'utilisateurs avec un stockage gratuit de 5 Go pour les photos, vidéos, fichiers... Ce pourrait être une excellente idée. On pourrait aussi penser à OneDrive de Microsoft !

Télécharger l'app gratuite Facebook