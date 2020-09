Regardez une Tesla Model 3 qui évite tout seule un camion fou

Après avoir vu les exploits d'un Model X récemment, voici une vidéo dans le même genre qui vante indirectement les mérites du pilote automatique de Tesla. Comment réagit-il face à un gros camion qui veut lui rouler dessus ou le fait sortir de la route ? Comme un conducteur humain ? La vérité est que, dans de nombreux cas, les systèmes avancés d'assistance au conducteur fonctionnent déjà beaucoup mieux qu'un conducteur humain, bien qu'il y ait toujours des exceptions.



La vidéo ci-dessus nous donne un aperçu intéressant de la façon dont le pilote automatique devrait et a réagi :

Le pilote automatique surveille aussi l'arrière et les côtés chez Tesla

Le pilote automatique de Tesla a-t-il causé des accidents ? Bien sûr que oui. Le pilote automatique a-t-il blessé ou tué quelqu'un ? Oui, malheureusement. Mais l'Autopilot sauve-t-il aussi des vies ? Clairement.



Les technologies de sécurité avancées sauvent de nombreuses vies chaque jour. S'ils ne le faisaient pas, ils ne seraient pas autorisés et / ou requis sur les voitures. Cependant, nous entendons rarement parler des succès. Il y a eu une poignée d'accidents graves impliquant le pilote automatique, et ce sont ceux qui restent dans l'esprit de nombreuses personnes.



Heureusement, depuis que Tesla a ajouté sa dashcam intégrée (TeslaCam) et ses fonctionnalités Sentry Mode, nous avons beaucoup plus de séquences liées à la conduite du pilote automatique. TeslaCam est d'ailleurs une fonctionnalité qui devrait être disponible sur toutes les voitures...