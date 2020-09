L'iPhone 12 en octobre selon Broadcom

Alban Martin

Broadcom vient de confirmer ce que l'on sait déjà : les iPhone 12 et iPhone 12 Pro ne sortiront pas en septembre cette année, mais probablement plutôt en octobre voire novembre.



Alors que le fournisseur de modems 5G d'Apple avait déjà déclaré que ses revenus du troisième trimestre 2020 seraient en baisse à cause d'un retard d'un de ses grands clients (Apple donc), la publication des résultats d'hier soir a donné un peu plus de corps à cette idée.

iPhone 12 : il va falloir patienter

Conformément aux précédentes interventions d'Apple et de Broadcom lui-même, les iPhone 12 auront au moins un mois de retard. Lors des derniers résultats de la firme à la pomme, ce changement de calendrier avait été officialisé pour la prochaine gamme de téléphones. Un fait rare.



Hier soir, le fournisseur d'Apple, Broadcom, a suggéré à ses investisseurs que les rumeurs sur le décalage de l'iPhone 12 à octobre sont avérées. Les prévisions de revenus de la société sont d'ailleurs bien plus élevées pour le prochain trimestre.



Selon Reuters, Broadcom a révélé que sa montée en puissance annuelle des expéditions de transformateurs serait plus tardive que d'habitude cette année. La société a gagné 5,82 milliards de dollars au cours du trimestre qui vient de s'écouler, ce qui est légèrement supérieur aux attentes des analystes d'environ 5,76 milliards de dollars.



Broadcom a annoncé qu'il prévoyait des revenus pour le quatrième trimestre comme étant également supérieurs aux estimations. Il s'attend à gagner 6,4 milliards de dollars au lieu des 6,18 milliards de dollars prévus.



Bien qu'il fonde cette prévision de revenus en hausse sur le lancement retardé de l'iPhone 12 d'Apple, Broadcom aurait également profité de la demande supplémentaire créée par l'augmentation du travail à domicile et des améliorations associées aux infrastructures causées par le coronavirus.