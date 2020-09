Voici les permissions affichées sur les fiches App Store d’iOS 14

Parmi les nouveautés d’iOS 14 liées à la confidentialité, outre la possibilité de bloquer le suivi publicitaire, Apple a prévu d’afficher de nouvelles informations sur les fiches de chaque application sur l’App Store.



Les développeurs vont devoir se plier à détailler les éléments auxquels ils accèdent. Ce sont tout simplement les permissions requises, comme c’est déjà le cas sur Android.

Plus tard cette année, l'App Store aidera les utilisateurs à comprendre les pratiques de confidentialité d'une application avant de la télécharger. Sur la page de chaque app, les utilisateurs pourront en savoir davantage sur les types de données pouvant être collectées et savoir si celles-ci leur seront liées ou seront utilisées pour les suivre. Vous devrez fournir des informations sur les pratiques de confidentialité de votre application, y compris les pratiques des partenaires tiers; dont vous intégrez le code dans votre application, via ‌App Store‌ Connect à partir de cet automne.