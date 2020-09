Bons plans iOS : Undead Horde, Breathing Zone, Cosmic Frontline AR

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Undead Horde, Breathing Zone, Cosmic Frontline AR. L'occasion d'économiser 37,7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Picture Perfect (App, iPhone / iPad, v5.1, 33 Mo, iOS 9.0, Ashish Kumar) passe de 2,29 € à gratuit. Picture Perfect est un moyen simple et amusant de faire de belles photos en quelques secondes.



L'application apporte également des fonctionnalités que vous ne trouverez sur aucune autre application mobile telle que «ToneCurve», qui vous permet de modifier simplement en cliquant et en faisant glisser les zones que vous souhaitez modifier.



Les + : Très complet

Des filtres, des effets, du dessin et de la retouche Télécharger l'app gratuite Picture Perfect





Binoculars (App, iPhone / iPad, v5.0, 124 Mo, iOS 9.0, i4software) passe de 2,29 € à gratuit. Vous aimez la photographie sur iPhone ? Aujourd'hui, vous allez être servi avec l'application répondant au nom de Binoculars. Ses fonctionnalités sont assez étonnantes puisque l'application propose un zoom x32 permettant de capturer des photographies de loin.



Une autre fonctionnalité permet de capter votre position avec précision lors de la prise de votre photo, et vous propose une vue aérienne satellite de celle-ci.



Les + : Zoom x32

La vue satellite de votre position Télécharger l'app gratuite Binoculars





Breathing Zone (App, iPhone / iPad, v4.9.2, 30 Mo, iOS 12.1) passe de 4,49 € à gratuit. Détendez-vous avec différents exercices respiratoires grâce à cette application de bien-être appelée Breathing Zone. Définissez votre taux de respiration cible et laissez-vous guider par le processus.

Avant que vous le sachiez, vous serez dans un état parfaitement de zenitude totale ! L'application comprend un support de paysage, un analyseur d'haleine qui utilise votre microphone, des sessions chronométrées de 5 à 60 minutes et des objectifs hebdomadaires à atteindre.



Les + : 5 minutes top chrono

Bon pour la santé Télécharger l'app gratuite Breathing Zone





Jeux gratuits iOS :

Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.14, 358 Mo, iOS 8.0, ZigZaGame Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





Marvin The Cube (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.8, 217 Mo, iOS 9.0, MJ Bros s.c.) passe de 2,29 € à gratuit. Voici Marvin, un petit cube cherchant sa place dans l'Univers.

Aide-le à résoudre toutes les énigmes, et à trouver un look idéal !



Profite de ce moment de détente grâce à une configuration graphique plaisante, une musique agréable, et un divertissement original.

Libère le cube qui sommeille en toi !



Les + : Plus de 170 énigmes avec des niveaux de difficulté différents Télécharger le jeu gratuit Marvin The Cube





Finding.. (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 3,49 € à gratuit. Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur.



Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin! Télécharger le jeu gratuit Finding..





Cosmic Frontline AR (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.64, 214 Mo, iOS 11.0, Hofli Limited) passe de 4,49 € à gratuit. La guerre cosmique fait rage ! Préparez-vous à de superbes graphismes en 3D et à des combats spatiaux spectaculaires. Développé exclusivement pour iPhone et iPad, Cosmic Frontline est le jeu de stratégie de RA le plus spectaculaire à ce jour.



Naviguez entre les étoiles, colonisez de nouveaux mondes et partez à la conquête des planètes ennemies. Construisez votre vaste flotte de vaisseaux spatiaux et préparez-vous pour la plus grande bataille que la galaxie ait jamais vue. Apprenez les meilleures tactiques, et avec la bonne stratégie inversez le cours de la guerre. Savoir quand défendre et quand attaquer peut faire toute la différence entre la victoire et défaite. Planifiez vos coups avec précaution, on ne sait jamais combien il y en aura. Télécharger le jeu gratuit Cosmic Frontline AR





Promotions iOS :

Secret Files 3 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2.0, 2,6 Go, iOS 9.0, Animation Arts Creative Gmbh) passe de 5,49 € à 0,99 €. Nina et Max viennent d'annoncer leur prochain mariage ... mais depuis le début, cela s'avère beaucoup plus difficile que prévu. Max est arrêté par la police au milieu de son appartement à Berlin. Nina ne peut regarder la scène que depuis les lignes de côté.



Un message secret de Max à sa sortie commence Nina dans sa quête pour le trouver et la raison de son arrestation. Elle trouve bien plus que cela. Lorsque les observateurs font à nouveau partie de l'image, cela devient clair - le sauvetage de Max n'est peut-être pas la tâche la plus importante à accomplir.



L'opus final de ce jeu de point'n'click ! Télécharger Secret Files 3 à 0,99 €





Vestigium (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.1, 56 Mo, iOS 8.0, Tepes Ovidiu) passe de 2,29 € à 1,09 €. Après que sa maison et son jardin aient été corrompus par un mystérieux poison noir, Qirie et son feu follet se lancent dans un voyage à la recherche de suffisamment de fleurs de lotus magiques pour les purifier du mal.



Les collectionner s'avère plus difficile que ce qu'elle pensait, Qirie devant résoudre des énigmes, mémoriser des chemins et jouer les bonnes cartes. Télécharger Vestigium à 1,09 €





R.B.I. Baseball 20 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.5, 2,5 Go, iOS 13.0, MLB) passe de 7,99 € à 4,49 €. C'est ici que naissent les légendes. Atteignez de nouveaux sommets ! R.B.I. Baseball 20 propulse le baseball arcade dans une nouvelle dimension.



● Nouveaux contrôles : choisissez le type de lancer en fonction des vraies données des joueurs, réalisez des frappes phénoménales ou ne prenez pas de risques

● Angle de vue du lanceur : une nouvelle caméra de lancer vous offre un angle de vue « télévisé »

● Modèles des joueurs améliorés : refonte des cheveux et détails accrus (« eye black », goudron de pin sur les casques, taches après les plongeons/glissades)

● Max de réalisme : améliorations apportées aux tentatives de retrait et vols, stades MLB, animations cinématiques, angles de caméra, public et collision de la balle Télécharger R.B.I. Baseball 20 à 4,49 €